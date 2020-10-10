Іменини 10 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 10 жовтня відзначають чоловіки з іменами Віктор, Гнат, Марк, Філімон, а також жінки на ім'я Дорофея.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 10 жовтня: чоловічі імена

Віктор – ім'я латинського походження, перекладається як "переможець".

Гнат – ім'я римського походження, перекладається як "вогненний".

Марк – ім'я латинського походження, за однією версією, трактується як "молоток", за іншою, походить від імені бога війни Марса.

Філімон – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "улюблений".

Іменини 10 жовтня: чоловічі імена

Дорофея – грецьке ім'я, значення імені – "дарована Богом".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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