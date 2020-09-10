Іменини 10 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 10 вересня відзначають чоловіки з іменами Агафон, Анатолій, Арсеній, Опанас, Григорій, Денис, Іларіон, Йосип, Павло, Федір, а також жінки з іменами Анна і Інеса.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 10 вересня: чоловічі імена

Агафон – ім'я грецького походження, означає "добро, благо".

Анатолій – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "східний", "схід", "схід сонця" або ж "світанок".

Арсеній – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік"; "чоловічий, мужній".

Афанасій – ім'я грецького походження, означає "безсмертний".

Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".

Денис – ім'я грецького походження, що означає "який належить, присвячений Діонісу" (олімпійському богу виноробства).

Іларіон – ім'я грецького походження, трактується як "веселий" або "радісний".

Йосип – біблійне ім'я, що означає "Нехай дасть Господь", буквально "буде додано, додасться".

Павло – в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Іменини 10 вересня: жіночі імена

Анна – ім'я єврейського походження. Перекладається як "блага, прихильна".

Інеса – форма імені Агнеса, перекладається як "агнець", "ягня", "безневинна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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