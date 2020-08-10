Іменини 10 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 10 серпня відзначають чоловіки з іменами Василь, Юхим, Іван, Мойсей, Никанор, Микола, Остап, Павло, Прохор, Сергій, Ерік, Юліан, Юлій, а також жінки з іменами Альона, Анастасія, Антоніна, Арина, Олена, Ірина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 10 серпня: чоловічі імена

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Юхим – ім'я давньогрецького походження, означає "благочестивий", "доброзичливий" або "той, що передвіщає добро".

Іван – ім'я давньоєврейського походження. Його старовинна форма, Іоанн, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Мойсей – давньоєврейське чоловіче ім'я. За однією версією, має єгипетське походження і означає "дитя". За іншою, значення імені – "витягнутий або врятований з води" (так могла назвати немовля єгипетська принцеса, знайшовши його в очереті на березі річки).

Никанор – ім'я грецького походження. Значення імені – "який бачить перемогу".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Остап – форма імені Євстафій, яке в перекладі з грецької мови означає "який твердо стоїть", "твердий, незмінний, стійкий".

Павло – в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Прохор – ім'я грецького походження, означає "той, хто перед хором", "керуючий хором".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Ерік – за першою версією, ім'я зі скандинавської перекладається як "вічний правитель". За другою версією, ім'я має німецькі корені і утворено від німецького імені Euric.

Юліан – ім'я латинського походження, означає "з роду Юліїв" або "юліанець".

Юлій – ім'я походить від імені легендарного римського героя Юла Асканія, сина Енея і Креуси. Значення імені імовірно взято з грецької мови, в якій означає "пухнастобородий"

Іменини 10 серпня: жіночі імена

Альона – варіант імені Олена.

Анастасія – жіноча форма імені Анастасій, що означає "повернення до життя, воскресіння, відродження" ("повернута до життя").

Антоніна – в перекладі з грецької ім'я означає "та, що вступає в бій", "яка змагається в силі", "яка протистоїть", "противниця", "гідна похвали".

Арина – варіант імені Ірина.

Олена – ім'я грецького походження, перекладається як "сонячний промінь" або "сонячне світло".

Ірина – ім'я грецького походження. Значення імені – "мир", "спокій".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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