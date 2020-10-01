Іменини 1 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 1 жовтня відзначають чоловіки з іменами Аркадій, Іларіон, Рем, а також жінки з іменами Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 1 жовтня: чоловічі імена
Аркадій – ім'я має грецьке походження, перекладається як "житель Аркадії".
Іларіон – ім'я грецького походження, означає "веселий" або "радісний".
Рем – ім'я римського походження. В СРСР ім'я мало значення "Революція, Енгельс, Маркс".
Іменини 1 жовтня: жіночі імена
Арина – застаріла форма імені Ірина.
Єфросинія – ім'я грецького походження, перекладається як "яка благо мислить, радісна".
Ірина – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "мир, спокій".
Софія – в перекладі з давньогрецької мови ім'я означає "мудрість", "премудрість", "мудра".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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