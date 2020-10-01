Іменини 1 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 1 жовтня відзначають чоловіки з іменами Аркадій, Іларіон, Рем, а також жінки з іменами Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 1 жовтня: чоловічі імена

Аркадій – ім'я має грецьке походження, перекладається як "житель Аркадії".

Іларіон – ім'я грецького походження, означає "веселий" або "радісний".

Рем – ім'я римського походження. В СРСР ім'я мало значення "Революція, Енгельс, Маркс".

Іменини 1 жовтня: жіночі імена

Арина – застаріла форма імені Ірина.

Єфросинія – ім'я грецького походження, перекладається як "яка благо мислить, радісна".

Ірина – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "мир, спокій".

Софія – в перекладі з давньогрецької мови ім'я означає "мудрість", "премудрість", "мудра".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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