Іменини 1 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 1 вересня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Микола, Тимофій, а також жінки на ім'я Фекла.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 1 вересня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "мужній" або "відважний".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Тимофій – ім'я в перекладі з грецького означає "який шанує Бога".

Іменини 1 вересня: жіночі імена

Фекла – в перекладі з давньогрецької мови означає "слава Божа".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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