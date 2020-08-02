Ільїн день: що не можна робити 2 серпня, традиції і прикмети

Православні віряни в неділю, 2 серпня, відзначають Ільїн день. Так, у цю дату вшановують пам'ять старозавітного пророка Іллі.

Ілля є одним з найбільш шанованих святих у християнстві, нарівні з Миколою Чудотворцем. У народі вважається, що пророк має владу над дощами і посухою. Детальніше про свято, його історію, традиції, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята: пророк Ілля

Історія святого пророка Іллі описана в Старому Завіті. Він жив у IX столітті до Різдва Христового в Ізраїльському царстві, був ревним служителем Бога та грізним викривачем ідолопоклонства.

У християнстві та в іудаїзмі вважається, що Ілля живим вознісся на небо: "Раптом з'явився вогняний віз та вогняні коні (...) і вознісся Ілля у вихрі на Небо", – оповідає Біблія.

Святий пророк Ілля Фото: hramgolyanovo.ru

Традиції свята

У народному уявленні пророк Ілля-громовержець їздить небом на вогненній колісниці. Його шанували в Київській Русі ще до прийняття християнства і молилися йому частіше, ніж Перуну.

У "плододавця" Іллі просили дощу для врожаю, дівчата зверталися з молитвами про заміжжя. А грати весілля або вінчатися в день Іллі вважається добрим знаком: шлюб, укладений цього дня, буде довгим і щасливим.

У святого Іллі традиційно просили дощу для врожаю Pixabay

Напередодні свята влаштовувалася братчина – колективна трапеза, пов'язана з жертовним закланням тварини Іллі. Після братчини молодь вирушала на гуляння, ігри, хороводи, пісні і танці.

Говорили, що всю ніч на Ільїн день гримить грім і виблискують блискавки, а вдень у свято вся нечиста сила, боячись вогненної сили святого, перетворюється на різних звірів: вовків, лисиць, зайців, кішок, собак.

Що не можна робити в день Іллі

2 серпня не можна працювати, особливо це стосується фізичної важкої праці. Це вважається образливим по відношенню до пророка Іллі.

У свято категорично не можна сваритися, лаятися, лихословити, думати погано про когось.

За повір'ям, у Ільїн день і добу після нього не можна купатися: нібито пророк Ілля справляє у воду малу нужду.

В Ільїн день і після нього, за повір'ям, не можна купатися у водоймах Pixabay

Прикмети на 2 серпня

Хто потрапив в Ільїн день під дощ, той запасся здоров'ям на весь рік.

До Іллі мужик купається, а з Іллі з водою прощається.

На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.

Петро і Павло годину збавив, а Ілля пророк дві забрав.

Ілля літо кінчає, жито зажинає.

На пророка Іллю баранячу голову на стіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня здавна також відзначався Перунів день – слов'янське язичницьке свято, присвячене богу-громовержцю.