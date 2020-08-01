Ільїн день 2020: що обов'язково потрібно зробити
У неділю, 2 серпня, православні святкують день Іллі. Це свято присвячене пам'яті одного з найбільш шанованих святих у християнській вірі – пророка Іллі.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яких традицій прийнято дотримуватися в цей день і що здавна намагалися зробити на Іллю наші предки.
Що потрібно зробити в День Іллі?
Помолитися за здоров'я своє і близьких: вважається, що пророк Ілля вирішує подружні сварки, мирить батьків та дітей, зцілює.
Відвідати службу в церкві, поставити свічку святому Іллі;
Допомагати нужденним.
На честь Дня Іллі прийнято влаштовувати святкові вечері з великою кількістю гостей.
У давнину у святого просили гарної погоди, дощу для врожаю: Ілля вважався своєрідним Перуном-громовержцем.
Дівчата звертаються до святого Іллі Пророка з молитвами про заміжжя.
За повір'ям, 2 серпня обов'язково треба вмитися джерельною водою, щоб захиститися від зла і зарядитися силою.
Якщо в День Іллі Пророка йде гроза – всі двері та вікна в домі потрібно закрити, а перед іконами запалити свічки. Дощова вода після грози, за повір'ям, має цілющу силу і захищає від пристріту.
Напередодні свята здавна влаштовувалася братчина – колективна трапеза, пов'язана з жертовним закланням тваринни Іллі. Після братчини молодь вирушала на гуляння, ігри, хороводи, пісні й танці.
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