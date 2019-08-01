Ільїн день-2019: як наворожити гроші і здоров'я цього дня

На початку серпня православні християни відзначають день Іллі —- свято на честь старозавітного пророка Іллі.

Щороку пам'ять пророка відзначається 2 серпня. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що не можна робити і як правильно ворожити на Ільїн день.

Згідно з церковним переданням, пророк Ілля був ревним поборником релігії Єгови і викривачем ідолопоклонства. Його життя описане в Старому завіті. Зазначається, що він був покликаний на небо живим і, за церковними легендами, саме він стане предтечею другого пришестя Христа.

Незважаючи на те, що церква до ворожіння ставитися негативно, існує безліч способів привернути удачу, здоров'я і багатство цього дня.

Ворожіння на багатство

Бажаючі залучити гроші повинні 2 серпня, в Ільїн день, насипати в своїх кімнатах заговорений мак. Заговорюють його так:

Ілля щедрий, розщедрись на мій мак так, Щоб він народив мені п'ятак, П'ятак народив десятку, Десятки народили б мені достатки. Ключ, замок, язик. Амінь. Амінь. Амінь.

Приворот в Ільїн день

Якщо дівчина хоче приворожити коханого, їй варто взяти камінь, прив'язати до нього локон свого волосся і закинути його в річку, прочитавши такі слова:

Я раба Божа (ім'я) Камінь кинула далеко, Камінь кинула глибоко. Не доплисти до нього, не добратися. Так би Раб Божий (ім'я) не покинув мене Ні на глибину річки, ні на довжину ноги. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь

Ворожіння для міцного здоров'я

Молюся тобі, святий Божий Ілля! Пішли тридцять ангелів в золотих платтях, з луками і стрілами, та відбивають і відстрілюють від раба Божого (ім'я) все погане. Спустіть мені грім і блискавку, відбивайте і відстрілюйте від раба Божого всі хвороби.

Ворожіння від хвороби

Хвора людина в Ільїн день повинна вийти під дощ і читати такі слова:

В океані-морі є Божий острів, на тому острові камінь лежить, на камені святий пророк Ілля з небесними ангелами сидить. Стрілами святі стріляють, від мене, (ім'я), хвороби відганяють. Нехай буде так!

Що не можна робити цього дня

Купатися.

Працювати в полі або по дому — інакше розгніваєте Іллю.

Лихословити і допускати погані думки.

Виганяти худобу на пасовище — хижі звірі з'їдять.

Випускати на вулицю домашніх тварин.

Не можна стояти на перехрестях, оскільки там збирається нечисть.

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