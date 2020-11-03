Іларіонів день: що суворо не можна робити в свято

У вівторок, 3 листопада, православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Великого. Цей святий жив у 3-4 століттях і прославився безліччю християнських подвигів.

У народі свято отримало назву Іларіонів день. На вулиці в цей час зазвичай стояла сира погода, тому вирушати в далеку дорогу вважалося поганою прикметою. Детальніше про традиції та історію свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Іларіон Великий народився 291 року в Палестині. В Олександрії святий прийняв християнство, своє майно він роздав бідним і став вести життя пустельника.

Преподобний ревно боровся з нечистими помислами, перемагаючи їх постом, важкою працею і молитвою. Він безкоштовно лікував людей від хвороб, кажучи, що благодать Божа не продається. Також Іларіон заснував декілька монастирів і був першим проповідником чернецтва в Палестині.

У народі свято відоме як Іларіонів день. Так, 3 листопада віряни також шанують пам'ять таких двох святих, як Іларіон Меглинський та Іларіон Гдовський (Псковоезерський).

Цього дня зазвичай чекали заморозків і похолодання.

За традицією, 3 листопада прийнято братися за хатню роботу. Езотерики рекомендують прибрати вдома та відремонтувати поламані речі.

Жінки після приготування їжі на Іларіона влаштовували посиденьки з піснями і розповіданням історій. Старші навчали молодих веденню побуту, вишиванню та іншим жіночим заняттям.

За повір'ям, Іларіонів день бажано присвятити в'язанню – вважалося, що тоді річ буде теплішою.

Вирушати в далеку дорогу.

Піднімати будь-що з дороги. Вважалося, що 3 листопада на перехрестях розгулює нечиста сила, а речі, що впали на дорогу і були підібрані, можуть принести нещастя.

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати комусь зла. Ці заборони актуальні й у будь-який інший день, але в церковні свята віряни особливо прагнуть дотримуватися їх.

Земля не встигла промерзнути, її покрив сніг і не розтанув – до ранніх пролісків навесні.

Гикати 3 листопада – до неприємних чуток.

Ясна погода і небо чисте – температура буде падати.

Не все листя впало з дерев – зима буде холодною.

Дим вгору йде – погода буде ясною і сонячною.

Перша пороша – не дорога.

Кондак

Яко светильника незаходимаго умнаго тя Солнца, сошедшеся днесь, восхваляем в песнех, возсиял бо еси сущим во тьме неведения, вся возводя к Божественней высоте, Иларионе. Темже вопием: радуйся, отче, всех постников основание.

тропар

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси и, иже из глубины воздыханьми, во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иларионе, отче наш: моли Христа Бога спастися душам нашим.

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