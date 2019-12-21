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21 грудня • оновлено в 16:55
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Всього 20 грн! Декоратор показала, як зробити модну іграшку на Новий рік

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Стильні ялинкові прикраси на Новий рік можна зробити своїми руками – такі іграшки хенд-мейд не тільки єдині в своєму роді, а й порівняно недорогі.

Як приклад декораторка Вікторія Рибалко показала в ефірі ObozTV, як зробити шикарну кульку на новорічну ялинку, витративши усього лише 20 гривень.

Для декорування кульки знадобиться:

  • пластмасова куля (основа);

  • акрилова фарба;

  • новорічна серветка для декупажу;

  • клей ПВА;

  • лак (підійде акриловий, для декупажу, і навіть звичайний безбарвний лак для нігтів);

  • стрічка для бантика, стрази, намистини чи будь-які інші прикраси;

  • пензлик і чиста губка для миття посуду.

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Всього 20 грн! Декоратор показала, як зробити модну іграшку на Новий рік

"Ось таку кулька я зробила зі звичайної пластмасової кулі, основи, яку купила в магазині товарів для творчості. Вона коштувала 10 гривень", – поділилася Рибалко.

Вона дала покрокову інструкцію, як декорувати цю заготовку.

  • Крок 1. Пофарбувати основу

"За допомогою акрилової фарби і звичайної кухонної губки для миття посуду наносимо мазки. Тобто фарбуємо основу в білий або будь-який інший колір, який ви обрали... Я наносила фарбу двома прошарками, щоб колір був більш насиченим. Якщо ви берете фарбу іншого кольору, можливо, одного прошарку буде достатньо", – зазначила декораторка.

Після нанесення фарби слід дочекатися її висихання.

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  • Крок 2. Наклеїти картинку

За словами Рибалко, серветка для декупажу коштує близько 5 гривень, однак на одній серветці з різдвяною чи новорічною тематикою є вже 5 готових зображень, тобто з неї можна зробити п'ять кульок.

"Вирізаємо (картинку. – Ред.) і обираємо місце для нанесення. Щоб її нанести, нам потрібен клей ПВА, розведений 50 на 50 зі звичайною водою. Кладемо малюнок на кульку і промазуємо пензликом. Даємо добре прилипнути. Чекаємо, поки висохне", – розповіла фахівчиня.

  • Крок 3. Полакувати

Після того, як картинка висохла, кулька покривається лаком.

Декораторка наголосила, що за бажання можна придбати спеціальний лак для декупажу, але цілком можна обійтися і будь-яким звичайним лаком, який є вдома.

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Також слід дочекатися, поки лак висохне.

Під час фарбування і лакування кульки її краще тримати за підвіску – пальцями чи пінцетом.

  • Крок 4. Прикрасити бантом

Готова кулька прикрашається додатковими декоративними елементами – наприклад, бантом або самоклеючими стразами.

Рибалко уточнила, що сам процес не займає багато часу, однак потрібно чекати на висихання фарби і лаку. Тому, в цілому, на виготовлення однієї кульки йде до 5 годин.

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"Вартість конкретно цієї кульки вийшла 20 гривень. Звичайно, потрібно вкласти сюди душу і час. Але це безцінна річ, яка залишається на пам'ять, яку ви можете зробити з дітками. Коли казки втілюються своїми руками – це просто здорово!" – резюмувала декораторка.

Для натхнення OBOZREVATEL наводить приклади ще кількох саморобних новорічних іграшок – дивіться далі на фото.

Прості іграшки з фетру своїми руками

Прості іграшки з фетру своїми руками

funthriftymom.com

Ялинкові іграшки зі старих лампочок

Ялинкові іграшки зі старих лампочок

coisasdagell.blogspot.com

Новорічні прикраси із соснових шишок

Новорічні прикраси із соснових шишок

architectureartdesigns.com

Шарик, декорований гудзиками

Шарик, декорований гудзиками

koffkindom.ru

Саморобні іграшки з борошна і солі

Саморобні іграшки з борошна і солі

countryliving.com

Декор цукром – сніговик у в'язаній шапочці

Декор цукром – сніговик у в'язаній шапочці

artysgetaway.com

Як писав OBOZREVATEL, в цьому році ставити новорічну ялинку рекомендують заздалегідь – ще до католицького Різдва 25 грудня.

Пропонуємо також цікаві поради про те, як зустріти Новий 2020 рік:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
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