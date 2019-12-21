Всього 20 грн! Декоратор показала, як зробити модну іграшку на Новий рік

Стильні ялинкові прикраси на Новий рік можна зробити своїми руками – такі іграшки хенд-мейд не тільки єдині в своєму роді, а й порівняно недорогі.

Як приклад декораторка Вікторія Рибалко показала в ефірі ObozTV, як зробити шикарну кульку на новорічну ялинку, витративши усього лише 20 гривень.

Для декорування кульки знадобиться:

пластмасова куля (основа);

акрилова фарба;

новорічна серветка для декупажу;

клей ПВА;

лак (підійде акриловий, для декупажу, і навіть звичайний безбарвний лак для нігтів);

стрічка для бантика, стрази, намистини чи будь-які інші прикраси;

пензлик і чиста губка для миття посуду.

"Ось таку кулька я зробила зі звичайної пластмасової кулі, основи, яку купила в магазині товарів для творчості. Вона коштувала 10 гривень", – поділилася Рибалко.

Вона дала покрокову інструкцію, як декорувати цю заготовку.

Крок 1. Пофарбувати основу

"За допомогою акрилової фарби і звичайної кухонної губки для миття посуду наносимо мазки. Тобто фарбуємо основу в білий або будь-який інший колір, який ви обрали... Я наносила фарбу двома прошарками, щоб колір був більш насиченим. Якщо ви берете фарбу іншого кольору, можливо, одного прошарку буде достатньо", – зазначила декораторка.

Після нанесення фарби слід дочекатися її висихання.

Крок 2. Наклеїти картинку

За словами Рибалко, серветка для декупажу коштує близько 5 гривень, однак на одній серветці з різдвяною чи новорічною тематикою є вже 5 готових зображень, тобто з неї можна зробити п'ять кульок.

"Вирізаємо (картинку. – Ред.) і обираємо місце для нанесення. Щоб її нанести, нам потрібен клей ПВА, розведений 50 на 50 зі звичайною водою. Кладемо малюнок на кульку і промазуємо пензликом. Даємо добре прилипнути. Чекаємо, поки висохне", – розповіла фахівчиня.

Крок 3. Полакувати

Після того, як картинка висохла, кулька покривається лаком.

Декораторка наголосила, що за бажання можна придбати спеціальний лак для декупажу, але цілком можна обійтися і будь-яким звичайним лаком, який є вдома.

Також слід дочекатися, поки лак висохне.

Під час фарбування і лакування кульки її краще тримати за підвіску – пальцями чи пінцетом.

Крок 4. Прикрасити бантом

Готова кулька прикрашається додатковими декоративними елементами – наприклад, бантом або самоклеючими стразами.

Рибалко уточнила, що сам процес не займає багато часу, однак потрібно чекати на висихання фарби і лаку. Тому, в цілому, на виготовлення однієї кульки йде до 5 годин.

"Вартість конкретно цієї кульки вийшла 20 гривень. Звичайно, потрібно вкласти сюди душу і час. Але це безцінна річ, яка залишається на пам'ять, яку ви можете зробити з дітками. Коли казки втілюються своїми руками – це просто здорово!" – резюмувала декораторка.

Для натхнення OBOZREVATEL наводить приклади ще кількох саморобних новорічних іграшок – дивіться далі на фото.

Прості іграшки з фетру своїми руками funthriftymom.com

Ялинкові іграшки зі старих лампочок coisasdagell.blogspot.com

Новорічні прикраси із соснових шишок architectureartdesigns.com

Шарик, декорований гудзиками koffkindom.ru

Саморобні іграшки з борошна і солі countryliving.com

Декор цукром – сніговик у в'язаній шапочці artysgetaway.com

Як писав OBOZREVATEL, в цьому році ставити новорічну ялинку рекомендують заздалегідь – ще до католицького Різдва 25 грудня.

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