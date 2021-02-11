Ідеї віртуального побачення до Дня Валентина: як зберегти кохання під час карантину

День святого Валентина – найромантичніший день у році. Однак 2021-го деякі пари змушені відзначати його не разом через пандемію коронавірусу. Крім того, комусь особисто побачитися з коханою людиною заважають кілометри відстаней.

Віртуальні побачення можуть бути виходом із такої ситуації. Кілька цікавих ідей для святкування Дня закоханих у режимі онлайн – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Перегляд кіно

Існують спеціальні сайти, за допомогою яких можна дивитися фільми одночасно. Разом із коханою людиною можна синхронно увімкнути улюблене кіно та обмінюватися враженнями за допомогою відеозв'язку.

У 2021 році через пандемію деякі пари змушені відзначати День святого Валентина не разом Unsplash

Онлайн-гра

Разом із коханою людиною можна онлайн зіграти в настільну гру, карти, гонки або стрілялку. Також можна спробувати віртуальні азартні ігри, щоб додати вогню в звичне спілкування. Головне – не надто захоплюватися.

Спільне читання

Підберіть цікаву книгу улюбленого вами і вашим обранцем жанру та читайте одне одному по "скайпу", ділячись враженнями та обговорюючи сюжет.

Разом із коханою людиною можна відзначити 14 лютого, граючи в онлайн-ігри Unsplash

Онлайн-конкурс готування

За допомогою відеодзвінка влаштуйте до Дня святого Валентина змагання з приготування вашої улюбленої їжі. Можна готувати за одним і тим самим рецептом або загадати будь-яку страву одне одному – такий конкурс може викликати багато сміху та яскравих вражень. А віртуальна романтична вечеря на двох буде прекрасним завершенням вечора.

Можна готувати за одним і тим самим рецептом або загадати будь-яку страву одне одному Unsplash

Фотосесія

Сфотографуйтеся окремо так, щоб потім можна було поєднати ваші фото і надати їм вигляду одного цілого. У цьому можуть допомогти різні онлайн-фоторедактори, причому якісь особливі знання вам не будуть потрібні. Для фону можна підібрати барвисті кадри з мережі та уявити, що ви разом побували в подорожі. Діліться знімками онлайн, піднімаючи настрій одне одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особливо цінним до Дня святого Валентина буде подарунок, зроблений своїми руками. Також раніше було названо 15 оригінальних ідей для подарунків.