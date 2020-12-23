Хто святкує Різдво 25 грудня і чому не варто називати його католицьким

Різдво 25 грудня святкують католики, частина православних вірян і протестанти, включаючи лютеран та інші конфесії.

Так, Різдво, яке відзначається цього дня, часто називають католицьким, хоча 25 грудня його святкує й основна частина православних церков.

Це всі помісні церкви, крім Української, Російської, Грузинської, Сербської, Польської і Єрусалимської православних церков, а також афонських монастирів, що живуть за юліанським календарем і відзначають Різдво 7 січня.

Різдво, яке святкується 25 грудня, часто називають католицьким Unsplash

Зокрема, Константинопольська, Кіпрська, Елладська, Олександрійська, Болгарська, Антіохійська, Албанська, Румунська православні церкви та Православна церква Чеських земель і Словаччини використовують новоюліанський календар, згідно з яким Різдво Христове відзначається 25 грудня.

Насправді, і православні, і католики відзначають Різдво в один день – 25 грудня. Однак юліанський календар, за яким традиційно відзначають свято православні в Україні та інших країнах, на 13 днів відстає від григоріанського, що використоється більшістю країн світу.

Його ввів Юлій Цезар ще 45 року до н.е., але через віки виявилося, що його система літочислення є неточною, тому римсько-католицька церква 1582 року затвердила новий, григоріанський календар.

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