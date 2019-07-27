Хрещення Русі 2019: історія і традиції свята

День Хрещення Київської Русі в 2019 році припадає на 28 липня і є для України історичним і символічним державним святом.

Це вже 1031 річниця знакової події. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися історію походження і традиції свята.

В Україні День Хрещення Київської Русі святкується з 2008 року на державному рівні 28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Князь Володимир і Хрещення Київської Русі Фреска роботи Васнецова в київському Володимирському соборі

Історія

988 рік вважається початком нової епохи давньоруської держави, яку заклав Володимир Великий. Він був мудрим князем, вихованим княгинею Ольгою, яка заклала витоки віри в його підсвідомість.

За два роки до хрещення до Києва почали масово приїжджати посланці від різних народів, які пропонували Володимиру свою релігію. Він, будучи розумним правителем, у відповідь послав своїх людей, щоб дізнатися більше подробиць і вибрати кращу для Русі релігію. Пізніше посли розхвалили князю грецьку віру.

У 988 році він захопив Корсунь і зажадав у дружини сестру візантійських імператорів Василя II та Костянтина VIII Анну. Імператори погодилися, висунувши умову: їх сестра має вийти заміж за єдиновірця. Володимир не вагаючись погодився на вимогу і прийняв хрещення, отримавши ім'я Василь – на честь візантійського імператора.

Хрещення Володимира Фреска роботи Васнецова в київському Володимирському соборі

Після церемонії одруження Володимир наказав розгромити язичницькі капища у Києві і хрестив своїх синів і бояр. Пізніше обряд масово пройшла "незліченна кількість людей" в Дніпрі.

"Хрещення Русі" - К. Лебедєв вікіпедія

Традиції

У 1888 вперше в Україні офіційно відсвяткували Хрещення Русі, коли було закладено Володимирський собор. Цього дня прийнято проводити богослужіння, збиратися на хресну ходу. Також прийнято вітати з Днем Хрещення Русі.

Хресна хода в Києві - 2019 вести

У 2008 році указом президента Віктора Ющенка 28 липня офіційно стало державним святом на честь дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира. У 2013 році на честь 1025-річчя з Дня Хрещення Русі провели масовий захід, в якому брав участь президент-утікач Віктор Янукович.

Що не можна робити 28 липня в День

Церква не рекомендує займатися важкою фізичною працею: влаштовувати прибирання, прати, працювати в городі, шити, в'язати.

Не можна сваритися, ображатися, заздрити, злитися і відчувати інші негативні емоції. Також треба утримуватися від гучних застіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також окремо 28 липня відзначають інше свято – День Володимира, який приурочений до Дня Хрещення Київської Русі.

27 липня, у Києві пройшла Хресна хода на честь 1031-річчя хрещення, яку проводила Українська православна церква Московського патріархату.

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