Хрещення Господнє: як оригінально привітати

Хрещення - один з найбільш важливих свят православної церкви, він припадає на ніч з 18 по 19 січня. Саме в цей день хрестився в водах Йордану Ісус Христос.

OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні листівки і поздоровлення з Хрещенням Господнім.

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З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

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На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає -

Із серця радість, наче пісня лине.

плейкаст

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

Колись на світанні сам

Христос хрестився в річці Йордані!

okuladm.ru

promial.ru

Як рані писав OBOZREVATEL, під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, з небес почувся голос, який сказав "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав".

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