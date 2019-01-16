Хрещення Господнє: як оригінально привітати

Хрещення - один з найбільш важливих свят православної церкви, він припадає на ніч з 18 по 19 січня. Саме в цей день хрестився в водах Йордану Ісус Христос.
OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні листівки і поздоровлення з Хрещенням Господнім.
UaUa.INFO
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
otkritki.ot7.ru
На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає -
Із серця радість, наче пісня лине.
плейкаст
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
Колись на світанні сам
Христос хрестився в річці Йордані!
okuladm.ru
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Як рані писав OBOZREVATEL, під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, з небес почувся голос, який сказав "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав".
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