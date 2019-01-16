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Хрещення Господнє: історія та традиції свята

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Хрещення Господнє є одним із головних християнських свят. Воно встановлене на честь хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Іоанном Хрестителем.

Під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, з небес почувся голос, який сказав "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав". OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися історію та традиції цього свята.

Хрещення Господнє: історія та традиції свята

Kolobok.ua

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Хрещення Господнє: історія свята

Хрещення почали святкувати ще за життя апостолів. Спочатку його святкували разом із Різдвом і називалося воно Богоявлення. Тільки у IV столітті Хрещення Господнє стало окремим святом.

Місце, де відбулося хрещення, точно невідоме.

Хрещення Господнє: історія та традиції свята

Молитви

Звичаї на Водохреще

В день свята Хрещення заведено освячувати, а також занурюватися у водойми і окроплювати житло святою водою. Також у кожному будинку залишали відчиненою хоча б одну кватирку або двері. Це робилося для того, щоб уся нечисть покинула оселю. Дівчата і жінки, щоб стати гарнішими, 19 січня виходили на вулицю і вмивалися снігом.

Хрещення Господнє: історія та традиції свята

112 Україна

Традиції на Водохреще

Свято Хрещення Господнього починається ще ввечері 18 січня. Цей день називають Водохресним Святвечором. Цього дня варто сходити до церкви, а також обов'язково необхідно попросити захисту у Бога. Для цього до заходу сонця слід намалювати по одному хресту крейдою над кожним вікном і дверима.

Хрещення Господнє: історія та традиції свята

Православний календар

18 січня слід дотримуватися суворого посту: їсти цього дня можна тільки після сходу першої вечірньої зорі. Вся їжа має бути пісною, а на столі обов'язкова присутність куті та узвару.

Хрещення Господнє: історія та традиції свята

globalist.org.ua

19 січня необхідно знову сходити до церкви. Після відвідин храму слід умитися святою водою. Освячення води на Водохреще відбувається у спеціальній ополонці, яку називають "йорданню".

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