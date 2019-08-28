Хлібний Спас: традиції, заборони і прикмети свята

У четвер, 29 серпня 2019 року, православні християни відзначають Хлібний або Горіховий Спас, під час якого прийнято почитати Нерукотворний образ Христа Спасителя.

Таку назву свято отримало, тому що народ заготовляв горіхи для нового врожаю. А ще ця дата замикає Успенський піст. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися традиції, заборони і прикмети цієї події.

Горіховий Спас (Хлібний Спас) pixabay

Хлібний (Горіховий) Спас – традиції

Цього дня, за традицією, народ ішов до лісу по горіхи. При чому, першою мала починати збір найстарша жінка в селищі. Після походу до лісу було прийнято висипалися видобуток на полотно, навколо якого стелили скатертини з їжею. Так святкували кінець літа і початок осені.

З нового врожаю пекли хліб і йшли з ним до храму (від сюди і друга назва – Хлібний Спас). Також було прийнято ходити на ярмарки, проводити різні ритуали й гадання на горіхах. Наприклад, дівчата могли за смаком плода визначити долю: солодке ядро – до гарячого кохання, гірке – до зради, недозріле – до новин, а гниле – до біди.

Горіхи pixabay

Що не можна робити на Горіховий Спас

Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі. Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега. Також не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують.

Прикмети на Горіховий Спас

Урожайний Спас – взимку буде квас.

Журавлі летять – на Покров буде мороз.

Дощ з грозою – до теплої осені.

Добрий урожай горіхів – до морозної зими.

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, які традиції існують на Яблучний Спас, а також, що не можна робити на Медовий Спас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся