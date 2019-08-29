Хлібний Спас-2019: як оригінально привітати

У четвер, 29 серпня, православні християни відзначають Хлібний або Горіховий Спас, який замикає Успенський піст.

У цей день існує безліч традицій і обрядів. Крім того, що прийнято гадати на горіхах і запрошувати гостей, необхідно також привітати з цим святом своїх близьких. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися кращі поздоровлення з Хлібним Спасом.

Поздоровлення у віршах

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи вам не шкодить!

Хочу зі Спасом Третім привітати,

Найкращі побажання передати!

Щоб ви були багаті та здорові,

Мали по вінця палкої любові!

Вже достигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий Третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас

Бо кожен горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.

Всі християни православні

Зустрічають Третій Спас,

Адже Спас Нерукотворний

Це важливе свято в нас.

З нової пшениці

Хліб ми вам спечемо,

І горіхів з лісу

Ми вам принесемо.

Всіх ми привітаєм

В цей святковий час

І смачну вечерю

Приготуєм враз

Поздоровлення в прозі

Бажаю, щоб прагнення ваші були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла, спокою і миру. Хочеться побажати, щоб чаша в вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

Листівки

Раніше OBOZREVATEL розповів про традиції, заборони і прикмети Хлібного Спаса.

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