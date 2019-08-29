Хлібний Спас-2019: як оригінально привітати

У четвер, 29 серпня, православні християни відзначають Хлібний або Горіховий Спас, який замикає Успенський піст.
У цей день існує безліч традицій і обрядів. Крім того, що прийнято гадати на горіхах і запрошувати гостей, необхідно також привітати з цим святом своїх близьких. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися кращі поздоровлення з Хлібним Спасом.
Поздоровлення у віршах
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи вам не шкодить!
Хочу зі Спасом Третім привітати,
Найкращі побажання передати!
Щоб ви були багаті та здорові,
Мали по вінця палкої любові!
Вже достигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий Третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас
Бо кожен горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.
Всі християни православні
Зустрічають Третій Спас,
Адже Спас Нерукотворний
Це важливе свято в нас.
З нової пшениці
Хліб ми вам спечемо,
І горіхів з лісу
Ми вам принесемо.
Всіх ми привітаєм
В цей святковий час
І смачну вечерю
Приготуєм враз
Поздоровлення в прозі
Бажаю, щоб прагнення ваші були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла, спокою і миру. Хочеться побажати, щоб чаша в вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!
Листівки
Раніше OBOZREVATEL розповів про традиції, заборони і прикмети Хлібного Спаса.
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