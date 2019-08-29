Хлібний Спас-2019: як гадати на любов, гроші і удачу

У четвер, 29 серпня, православні християни відзначають Хлібний або Горіховий Спас, який замикає Успенський піст.

У цей день люди ходять до церкви, ворожать на горіхах, загадують бажання, запрошують гостей і пригощають сусідів домашньою випічкою. OBOZREVATEL зробив добірку з найпопулярніших ворожінь на Хлібний Спас.

Фото: ka3an.net

Ворожіння на любов

Потрібно зірвати горіх з дерева, з'їсти його і визначити смак. Солодкий горіх віщує удачу в любовних справах, гіркий — розчарування, зраду коханої людини, самотність.

Фото: np.kz

Ворожіння на гроші

Потрібно взяти 29 горіхів фундука (ліщини), пронумерувати їх фломастером або маркером до 28, а останній горіх залишити без цифри. Далі горішки потрібно покласти в коробку або банку, з закритими очима перемішати і вимовити: "29 відповідачів — моїх порадників. Сік землі ви в себе збирали, світ дізнавалися. Скажіть, що чекає на мене?".

Фото: greenmarket.com.ua

Потім потрібно закрити очі і по черзі витягнути 7 горіхів. Якщо більшість горіхів випадуть з непарними номерами, значить, на вас чекає успіх і матеріальне благополуччя.

Ворожіння на удачу

Щоб згадати на долю, удачу і швидке заміжжя, потрібно захопити з кошика жменю горіхів. Якщо горіхів виявиться парна кількість — бажання збудуться, непарне — доведеться почекати і потерпіти.

Фото: allagro.info

Раніше OBOZREVATEL розповів про традиції, заборони і прикмети Хлібного Спаса.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!