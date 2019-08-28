Хлібний Спас-2019: що категорично заборонено робити

У четвер, 29 серпня 2019 року, православні відзначають Третій Спас, який також називають Хлібним або Горіховим.

Це свято традиційно замикає Успенський піст. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що категорично не можна робити на Третій Спас.

Цього дня прийнято робити випічку і хліб із борошна нового врожаю, а також додавати горіхи. Потім всією сім'єю йти до церкви, окропити їжу святою водою, після чого покуштувати хліб. Треба не забувати поділитися з бідними.

Горіховий Спас (Хлібний, Третій) pinterest

Що категорично заборонено робити на Горіховий Спас 2019

Цього дня не можна лінуватися, оскільки здавна прийнято збирати врожай і готуватися до зими.

Також не можна на Спас лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.

Бідним не прийнято відмовляти в їжі та милостині.

До лісу без оберега теж не варто виходити, тому що наші предки вважали, ніби там бродить нечиста сила.

Від роботи, яку пропонують, також не варто відмовлятися. Це пов'язано як із першим пунктом, так і з прикметою, що будь-яке починання принесе удачу.

Лісові горіхи pixabay

Раніше OBOZREVATEL також розповів, які існують традиції та прикмети на Третій Спас, який потрапляє в 2019 році на 29 серпня.

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