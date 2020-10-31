У мережі показали моторошні костюми на Геловін із минулих століть. Фото

У мережі показали добірку фото з моторошними костюмами на Геловін кінця 19 – початку 20 століття.

Знімками поділився Telegram-канал "r/етранслятор". Як зазначив автор поста, як би не намагалися зараз підібрати найстрашніший костюм на Геловін, все одно "переплюнути" вбрання минулих століть нікому не вдасться.

Як видно на фото, найчастіше обличчя для святкування Дня всіх святих ховалося під маскою. У деяких випадках вона і була найбільш страшною. У сучасних костюмах замість цього зазвичай використовується макіяж.

Крім того, при створенні костюмів у кінці 19 – початку 20 століття часто використовувалися образи тварин, клоунів чи ляльок.

Геловін – свято, яке асоціюється з темними й потойбічними силами – святкується по всьому світу щорічно в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. В Україні він також користується популярністю, особливо в останні роки.

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