Ханука 2020: привітання, картинки та відео

У четвер, 10 грудня, розпочинається святкування Хануки – одного з найважливіших єврейських свят, який символізує перемогу добра над злом і за традицією відзначається вісім днів.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки і відео.

Вісім радісних днів і ночей,

Це свято запалених свічок,

То Ханука до нас в гості йде,

Світло чарівне з собою несе!

Вітаю з Ханукою вас,

Щастя вам в цей святковий час,

І безмежної любові, і удачі,

І звичайно, здоров'я на додачу!

***

Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть в чудо праздник окунёт,

Когда свечу ты будешь ставить.

Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят твои ненастья,

Пусть дом наполнится добром

И безграничным счастьем.

***

Вас з Ханукою поспішаю привітати,

Бажаю щастя і добра,

Вогонь свічок нехай зігріє,

Запалить іскорку тепла.

Бажаю миру в домі вашому,

Прощати образи й не нездужати,

Нехай серце повниться любов'ю,

Від щастя хочеться нехай співати.

***

С Ханукой вас поздравляю

И желаю бед не знать,

Пусть, как символ высшей силы,

Свечи дом ваш осветят.

Пусть добро лишь жизнью правит,

Вера силы вам дает,

Исполнение желаний

Праздник яркий пусть несет.

***

Веселої і доброї Хануки. Нехай свічки запалають і зникне морок смутку, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про минулі помилки і з надією прямуючи вперед – до світла добра й удачі.

***

С Ханукой! Желаю жить и радоваться жизни, словно малое дитя, желаю каждый свой день встречать с улыбкой, проводить его в приятных хлопотах и добрых делах, осознавая, что счастье есть, желаю не терять своей надежды, любить всем сердцем и дорожить своей семьёй.

***

З Ханукою вас! Добра бажаю, любові та неймовірного щастя! Нехай у серці панує віра, а вдома – чудова атмосфера. Достатку вам, радості, благополуччя. Веселої Хануки! Хай буде світло в душі й у домі!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції Хануки і про те, що не можна робити під час свята. Хануку називають також Святом вогнів або Святом восьми свічок.

За матеріалами: pozdravok.ru.