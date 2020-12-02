Ханука 2020: дата і традиції єврейського Свята вогнів

Ханука 2020 року почнеться ввечері 10 грудня і триватиме до вечора 18 грудня. Це одне з найважливіших єврейських свят, яке відоме також як Свято вогнів, або Свято восьми свічок.

Так, головною традицією Хануки є запалення свічок у спеціальному свічнику, що символізує силу духу й перемогу світла над темрявою. Детальніше про свято читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

У четвертому столітті до нашої ери Іудея за власним бажанням перейшла під владу видатного полководця Олександра Македонського, який не прагнув вплинути на віру євреїв.

Однак після його смерті народ Іудеї опинився під владою інших правителів, які мали інші погляди. Особливо ситуація загострилася, коли до правління прийшов Антіох IV Єпіфан. 170 року до н. е. він захопив Єрусалимський храм, а через рік відправив до Сирії його святині, в тому числі знамениту золоту Менору. У результаті іудеї підняли повстання, яке тривало три роки. Вони зуміли здобути перемогу, хоча поступалися в силах.

В опоганеному храмі вони виявили лише один глечик олії для лампад. Його вистачило б лише на день, але якимось дивом вогонь продовжував горіти вісім днів. За цей час євреї прибрали ідолів, освятили храм і заготовили нові запаси олії.

З тих пір 25 кислева (третій місяць єврейського календаря) – день, коли було осквернено храм, – вважається першим днем Хануки; а головним символом свята є свічки.

Всі вісім днів, які триває Ханука, прийнято запалювати свічки і ставити їх у спеціальний ханукальний свічник – ханукію. У перший день свята євреї запалюють одну свічку, у другій – дві і так до восьми. Додають свічки обов'язково зліва направо, а запалюють від дев'ятого підсвічника – шамаша, розташованого по центру.

Ханукію запалює глава сім'ї і хлопчики старше дев'яти років з появою першої зірки на небі. За півгодини до цього заборонено їсти. Вогонь ставлять на підвіконня, "розголошуючи оточуючим диво".

У період Хануки прийнято згадувати про давньоєврейських мудреців, Бога і Тору.

Свято проходить за веселощами і трапезами. Традиційні страви – салати, смажений хліб з часником, пончики з фруктами, шоколадом і цукровою пудрою, пироги.

На час Хануки в Ізраїлі не передбачено додаткових вихідних, однак у період свята немає занять у школах. Через це Хануку іноді називають дитячим святом. Для дітей влаштовують всілякі розваги, дарують їм іграшки і гроші, причому цінність подарунків зростає з кожним з восьми днів.

Поститися.

Оплакувати померлих. Свято присвячують близьким, сім'ї, друзям.

Займатися хатньою роботою, коли горять ханукальні свічки, на знак вдячності Всевишньому. Ця заборона стосується жінок.

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