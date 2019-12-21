Ханука 2019: що не можна робити на єврейське Різдво

У 2019 євреї святкують Хануку з 22 по 30 грудня. Зазвичай свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів.

OBOZREVATEL розповість про історію та традиції свята.

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Ханука - це єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери.

Історія Хануки

У 175 році до н.е. до влади прийшов Антіох Епіфаній, при ньому еллінізація негрецького населення набула особливо жорстких форм. Тора стала забороненою книгою, дотримання єврейських законів, таких як дотримання шабату і обрізання новонароджених хлопчиків, - серйозним злочином, всюди були встановлені ідоли.

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У відповідь в Юдеї почалося повстання під проводом сім'ї Маккавеїв. За три роки вони витіснили завойовників з території країни і звільнили Єрусалим. Піднявшись на Храмову гору, євреї знайшли в Храмі масло для лампад, достатнього для підтримання вогню лише протягом одного дня. Однак, дивним чином вогонь у золотій менорі горів цілих вісім днів. Протягом цих днів євреї приготували нові запаси олії, очистили Храм від ідолів і заново його освятили.

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Традиції Хануки

Протягом восьми днів в синагогах читається молитва "Галель", а в будинках щовечора запалюють восьмисвічник - ханукію, або ханукальну менору.

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У перший день Хануки запалюють один вогник, після заходу сонця і вимовляють Благословення. Щовечора додають ще по одному, поки в восьмий вечір не загоряться всі вісім свічок.

Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх.

Напередодні Хануки з ранку виставляють підноси з гарячими пончиками суфганійот.

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Що не можна робити в Хануку

Весь час, поки горять ханукії жінкам заборонено працювати - це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.

У Хануку заборонено поститися.

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