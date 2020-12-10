Хаг Ханука самеах: як перекладається з івриту побажання

Вираз "Хаг Ханука самеах" у перекладі з івриту означає "Радісного (веселого) свята Ханука!". Так, слово "хаг" перекладається як "свято", а "самеах" – "радісний, веселий".

Іноді привітання з Ханукою звучить як "Хаг урим самеах!", що в перекладі означає "Веселого свята вогнів!".

Побажання радості в Хануку мають особливе значення, оскільки це свято є символом сили духу і перемоги добра над злом. Воно присвячене подіям 2-го століття, коли юдеї перемогли у повстанні проти сирійського царя Антіоха IV Єпіфана, який захопив Єрусалимський храм.

Перший день Хануки відзначається 25 кислева за єврейським календарем. 2020 року свято припадає на 10-18 грудня. Головна його традиція – запалювання свічок у ханукії (спеціальному свічнику) на кінець дня протягом кожного з восьми днів святкування.

Особливо Хануку люблять діти – через канікули, які в цей час влаштовують у школах, а також через традиційні подарунки, які їм дарують дорослі до свята.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається Ханука і що не можна робити, а також публікував привітання з Ханукою – одним з найважливіших єврейських свят.