Гуріїв день: що можна і що не можна робити 28 листопада

У суботу, 28 листопада, православні християни вшановують пам'ять святих мучеників, сповідників Гурія, Самона і Авіва.

У народі свято отримало назву Гуріїв день. Святий Гурій вважається захисником людей від темних сил, яка, як казали, ховається взимку в землі. Крім того, на цю дату припадає початок суворого Різдвяного посту. Детальніше про традиції свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Святі Гурій і Самон прийняли мученицьку смерть під час жорстких гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана. Спочатку їх безуспішно намагалися вмовити принести жертви язичницьким богам, а потім на суді правителя області піддали тортурам.

Зв'язаних один з одним мучеників залишили висіти на кілька годин з прив'язаним до ніг каменем, а потім знову кинули до в'язниці. Через три місяці Гурія і Самона знову було приведено на суд. Самона піддали тортурам, а потім обох святих, відданих Христу, обезголовили. Тіла мучеників поховали місцеві християни.

Мученик Авів був за життя дияконом. Він постраждав при імператорі Ліцинії. На нього донесли, і під час суду правитель міста вмовляв святого принести жертви язичницьким богам. Після відмови зробити це Авіва спалили живцем. Як ідеться в житії святого, тіло Авіва його рідні знайшли неушкодженим. Вони поховали його в одній гробниці з Гурієм і Самоном. Все це відбувалося в 293-322 роках. Згодом святі Гурій, Самон і Авів прославилися безліччю скоєних ними чудес.

У Гуріїв день починається Різдвяний піст. Віряни відвідують храми, не можна зловживати їжею і вином – день варто провести в молитвах і стриманості.

Святий Гурій, як казали в народі, може розігнати всю нечисту силу, яка взимку ховається в землі від морозів. Гурію також молилися про зцілення хвороб, особливо зубного болю.

Жінки, у яких був злий і нелагідний чоловік, цього дня молилися Гурію, щоб коханий подобрішав.

У Гуріїв день випав сніг – пролежить до паводків.

Багато снігу – до доброго урожаю.

Тепло, йде дощ або мокрий сніг – травень буде холодним і непогожим.

Коні голосно іржуть – зима буде теплою і м'якою.

Вдаватися до розваг, сваритися, засуджувати будь-кого.

Зловживати їжею і алкоголем.

Вести погані розмови, скупитися, кривити душею.

О святі мученики і сповідники Христові Гурію, Самоне і Авіве! Теплі за нас заступники і молитвеники перед Богом, у зворушенні наших сердець, дивлячись на пречистий ваш образ, смиренно благаємо вас: почуйте нас, грішних і недостойних рабів своїх, сущих у бідах, скорботах і недолі, і, зневаживши наші тяжкі і незчисленні гріхи, покажіть нам велику свою милість, підніміть нас із глибини гріховної, просвітіть наш розум, пом’якшіть зле і окаянне серце, припиніть заздрість, ворожнечу і свар¬ки, що живуть у нас. Осініть нас миром, любов’ю і страхом Божим, ублагайте милосердного Господа, щоб Він покрив безліч гріхів наших Своїм невимовним милосердям. Нехай збереже Церкву Свою святу від невір’я, єресей і розколів. Нехай подасть країні нашій мир, благоденство, плодючість землі, подружжям – любов і злагоду, дітям – послух, покривдженим – терпіння, кривдникам – страх Божий, скорботним – благодушність, тим, що радіють, – стриманість. Усіх же нас нехай покриє Своєю всесильною правицею і позбавить від голоду, згуби, землетрусу, повені, вогню, меча, нашестя іноплемінників, міжусобиці і несподіваної смерті. Нехай огородить нас ополченням святих Своїх ангелів, щоб позбутися нам після нашого виходу із цього життя підступів лукавого і таємничих повітряних митарств і незасудженими стати перед престолом Господа Слави, де собори святих ангелів зі всіма святими завжди прославляють пресвяте і величне ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

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