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23 квітня • оновлено в 18:11
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Гробки 2020 в Україні: на коли перенесли і що тепер потрібно робити в цей день

1.4т
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День особливого поминання покійних – Радуниця, або Гробки, – в 2020 році через карантин переноситься на Троїцьку поминальну суботу.

Так, зазвичай Радуниця випадає на 9-й день після Великодня (2020 року це вівторок 28 квітня). На Гробки у православних вірян прийнято відвідувати кладовища, щоб принести радісну звістку померлим про Воскресіння Христа.

Радуниця 2020: на коли переносяться Гробки

Радуниця 2020: на коли переносяться Гробки

vkpress.ru

Що потрібно робити на Радуницю 28 квітня 2020

В умовах карантину, введеного через пандемію коронавірусу, вірянам рекомендовано утриматися від відвідування храмів та інших громадських місць.

Тому в Православній церкві України закликали на Радуницю 28 квітня помолитися вдома за померлих рідних і подати онлайн-записки за упокій (на сторінці ПЦУ в Facebook буде повідомлено про таку можливість).

Відправитися на кладовища українці не зможуть, оскільки на даний момент вони в Україні закриті.

Митрополит Епіфаній рекомендує помолитися вдома за померлих рідних і подати онлайн-записки за упокій

Митрополит Епіфаній рекомендує помолитися вдома за померлих рідних і подати онлайн-записки за упокій

facebook.com/epifaniy

На коли перенесли Гробки 2020 в Україні

Вчинення заупокійних молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу, яка в 2020 році випадає на 6 червня.

"Після свята Воскресіння Христового ми поминаємо наших спочилих ближніх, що відійшли у вічність. Цьогоріч, у зв’язку із карантином, ми молимося за них із домівки, а не біля могил, як зазвичай. А звершення молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу." , – повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в Twitter.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Радуницю 2020.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
свята Карантин в Україні
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
релігія церква традиции свято карантин вірус Православна церква України
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