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7 лютого • оновлено в 09:10
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Григоріїв день: що категорично не можна робити в свято 7 лютого

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Православна церква 7 лютого відзначає День святителя Григорія Богослова, який вважається одним з праотців християнства.

У народі це свято ще відоме як Григор'їв день або Григорій Зимовказівник. Саме за цим днем намагалися вгадати, якою буде погода весь рік. Про традиції, історію свята і про те, що не можна робити 7 лютого, розповість OBOZREVATEL.

Григор'їв день

Григор'їв день

pixabay.com

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Григор'їв день: історія

Великий християнський святий, візантійський богослов і ритор, один з отців церкви, Константинопольський патріарх Григорій Богослов жив у 3-му столітті нашої ери.

З ранніх років Григорій був відданий матір'ю на служіння Богу. Богословом його прозвали за чудові богословські праці, які він залишив після себе.

Григорій Богослов

Григорій Богослов

azbyka.ru

Багато фраз з проповідей святого Григорія взяті для святкових піснеспівів. Григорій Богослов був близьким другом і сподвижником святителя Василя Великого. До богословської і літературної спадщини Григорія входять 507 віршів, 245 листів (послань) і 45 бесід (Слів).

Григоріїв день: традиції

В Григоріїв день потрібно робити добрі справи і дякувати інших за зроблене добро. Про свою благодійність нікому не варто розповідати.

Григор'їв день

Григор'їв день

pixabay.com

На Григорія Богослова треба бути обережним зі словами – вважається, що все сказане цього дня збувається.

7 лютого в День святого Григорія є хороша прикмета дарувати жінці квіти – кажуть, це на щастя.

Що не можна робити в Григор'їв день

Григоріїв день: що категорично не можна робити в свято 7 лютого

У Григор'їв день не можна стригти нігті і волосся: вважається, що це може привести до важковирішуваних проблем.

Також не можна виходити з дому без потреби, забороняється й важко працювати.

Крім того, не можна плювати: хто плюне собі під ноги, того будуть переслідувати невдачі.

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Прикмети в Григор'їв день

На Григорія Зимовказівника намагалися вгадати погоду на весь рік.

Так, яка погода до обіду в Григоріїв день, такий буде і грудень наступної зими. А по погоді після обіду судили про наступний лютий.

Спів синиць у Григор'їв день – до сильних морозів

Спів синиць у Григор'їв день – до сильних морозів

pixabay.com

Якщо в день Григорія випадав сніг – вважалося, що чергова зима прийде нескоро. Сильний снігопад віщував ранню осінь.

Синиці весело щебечуть на дворі 7 лютого – варто чекати сильних морозів.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции календарь релігія церква
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