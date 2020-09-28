Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: як закінчиться цей понеділок

Гороскоп на понеділок, 28 вересня розповідає, чого очікувати всім знакам зодіаку в цей день.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL прогнозист і астролог Ольга Соломка розповіла, якою буде друга половина понеділка. Детальніше прогноз для всіх знаків зодіаку читайте нижче.

Овен

Нині у вас намічається переломний момент у матеріальному становищі. Бо вам можуть несподівано запропонувати нову роботу, бізнес чи якийсь проект, що значно збільшить ваші статки, і змінить взагалі ваше ставлення до грошей і уявлення про їх надходження.

Телець

Незважаючи на загальний спокій та рівновагу, що нині пануватимуть у житті, вам нині все ж доведеться попрацювати головою, і досить інтенсивно. Зате ввечері можете потрапити на якесь велелюдне святкування чи на світську вечірку.

Близнюки

Багато не надто цікавої, але стабільної і добре оплачуваної роботи, яку потрібно робити швидко. Можливо, ви ще не надто вправні у вашій сфері, але все потроху налагодиться, коли ви переводите певні процеси у автоматичний режим

Рак

Вам не дуже хочеться спілкуватися з людьми, але сьогодні цього не уникнути. Більше того, вам доведеться брати участь у якихось суперечках, боротьбі, змаганнях, працюючи ліктями і доводити свою першість.

Лев

День може розпочати новий етап у житті і це буде досить весело і піднесено. Втім, настрій може зіпсуватися, оскільки сьогодні вас можуть обдурити чи обікрасти. Тож тримайте гаманець ближче до себе і пам'ятайте про безкоштовний сир – у мишоловці.

Діва

День принесе незабутні враження, адже на рівному місці може початися Армагеддон і ви власними руками зруйнуєте те, що так довго будували і налаштовували. Якесь випадкове слово, необережний рух – і вам знову потрібно буде починати все спочатку.

Терези

Є ризик перевищити бюджет, витратити набагато більше, ніж розраховували і навіть влізти в кредити чи борги. Тому краще добре прорахувати усі свої потреби і зважити можливості. Чи справді вам так конче потрібно те, що ви вирішили придбати?

Скорпіон

Не спішіть погоджуватись на першу-ліпшу пропозицію, що вам сьогодні надійде. Насправді не все буде таким привабливим, як вам обіцяють. А по-друге, можуть виникнути складності у спілкуванні і все піде прахом через непорозуміння та сварки.

Стрілець

Чимало роботи доведеться переробити, у тому числі, дуже складної, але ви сприймаєте ці виклики дуже позитивно – вони вас стимулюють. Адже вам нині усі перепони до снаги, і чим вони складніші – тим більше ви почуваєтесь переможцем

Козеріг

Ви врівноважено і спокійно входите у звичний робочий ритм, дотримуючись усіх графіків і дедлайнів. Єдина умова – сьогодні ви маєте працювати самостійно і віддалено від інших, бо зайве спілкування вас виводитиме з себе і ви не зможете зосередитись.

Водолій

Досить бурхливий день – вируватимуть шалені емоції, вас критикуватимуть, ви протестуватимете та відбиватиметесь, і не лише аргументами. І можете на вістрі цих суперечок прийняти поспішні рішення, про які потім пошкодуєте.

Риби

Настрій може бути зіпсований через те, що вже набридло ходити старими стежками і виконувати одну й ту саму роботу. Давно вже пора почати новий етап у житті, відкинувши страх і зневіру, тож запасайтесь вірою у себе і починайте нове життя саме з цього понеділка!

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