Коли Горіховий Спас 2020: традиції, прикмети, що не можна робити в свято

У суботу, 29 серпня, православні віряни відзначають Третій Спас. Цього дня Церква згадує перенесення Нерукотворного образу Спасителя.

У народі свято також відоме під назвами Хлібний Спас, Горіховий Спас або Спас на полотні. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції, історії, прикмети свята, а також публікує молитви, які варто читати в цей день.

Третій Спас: історія свята

29 серпня православні відзначають Спас Нерукотворний – свято на честь перенесення Нерукотворного образу Спасителя в Константинополь.

Згідно з біблійним переказом, Ісус Христос умив обличчя водою і потім витер рушником, на якому відобразився його лик.

Цей рушник з нерукотворним образом Спасителя зцілив правителя міста Едесси, що сприяло поширенню християнства в цьому регіоні. Також з полотном пов'язують безліч інших чудес і зцілень.

Перенесення Нерукотворного образу в Константинополь в 944 році, мадридський рукопис, XII-XIII століття Wikipedia

Традиції на Хлібний Спас

З давніх-давен на Третій Спас освячувалися тканини із зображенням Спасителя, а під час військових походів такі полотна використовувалися як стяги.

На Спас люди намагалися скоріше зробити запаси їжі в коморах, з полів прибирали зернові, а жінки ткали полотна, щоб забезпечити сім'ю одягом.

До свята пекли перший хліб із зерна нового врожаю і дякували Господу. В обід люди відправлялися до церкви, щоб освятити випічку і помолитися біля ікони мученика Діоміда.

До вечора в селах чистили цілющі підземні джерела і колодязі, після чого сідали за стіл, до якого подавали хліб, пироги та горіхову настоянку (в цей час встигали лісові горіхи, звідси й назва Горіховий Спас).

Прикмети на 29 серпня

Якщо журавель відлетить до третього Спаса – на Покров буде морозно.

Після Успення прийшло – сонце на осінь пішло.

Почався дощ з грозою – осінь буде теплою.

Ластівки відлітають у три рази, в три Спаси.

Багато горіхів – в майбутньому році буде багато хліба.

Що не можна робити в Горіховий Спас

Відмовляти, якщо попросили про допомогу.

Лаятися, злитися, конфліктувати, ображати будь-кого.

Шумно відзначати, зловживати алкоголем.

На Третій Спас традиційно готують випічку з горіхами Pixabay

Молитва в Спас Нерукотворний

Біля ікони Спасителя моляться про здоров'я як тіла, так і душі. З будь-яким проханням можна звернутися до Господа Бога, якщо воно йде від чистого серця.

О, Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты древле человеческаго естества Твоего лице, пресвятою водою смыв и убрусом отер, чудесно убо на том же убрусе изобразити Себе и Едесскому князю Авгарю во исцеление его от недуга послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимы, лица Твоего, Господи, ищем, и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати Лица Твоего, Господи, от нас, и не отклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О Всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази Сам Себе в душах наших, да во святыни и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славити не престанем во веки веков. Аминь. ***

Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать, и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоей руки и ограды; но или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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