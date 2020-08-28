Горіховий або Хлібний Спас: що приготувати на свято. Прості рецепти
У суботу, 29 серпня, православні віруючі відзначають Третій Спас. У цей день церква згадує перенесення Нерукотворного образу Спасителя.
У народі свято також відоме під назвами Хлібний Спас, Горіховий Спас або Спас на полотні. Традиційно на свято прийнято освячувати мед, хліб, горіхи і трави. Також віруючі влаштовують сімейні посиденьки за столом. OBOZREVATEL розповідає про прості рецепти святкових страв, якими можна порадувати рідних і близьких.
Читайте на OBOZREVATEL про традиції, історії, прикмети свята, а також публікує молитви, які варто читати в цей день.
Осінній пиріг з горіхами: легкий рецепт
Цей пиріг стане гідною прикрасою святкового столу. Для аромату в начинку пирога можна додати ванільний цукор, мелену корицю або дрібно натерту цедру лимона чи апельсина.
Час приготування:
1 годину
Складові:
500 г листкового дріжджового тіста
0.5 склянки волоських горіхів
2-3 яблука
1 банан
Цукрова пудра – для посипання
Для заливки:
2 яйця
0.5 склянки цукру
100 мл вершків
Спосіб приготування:
Листкове тісто розморозити і злегка розкачати на присипаніій борошном поверхні. Викласти в застелену пергаментом форму для випічки і сформувати бортики.
Підсмажені волоські горіхи подрібнити. Очищений банан нарізати кружечками. Яблука помити, видалити шкірку і серцевину. Нарізати тонкими скибочками.
Викласти на тісто яблука, банани і горіхи.
Для заливки перемішати цукор, яйця і вершки, вилити зверху на фрукти.
Надіслати пиріг в розігріту до 180°С духовку і випікати протягом 30-40 хвилин.
Готовий пиріг остудити і посипати просіяного цукровою пудрою.
Стегенця в горіховому соусі
Час приготування:
45 хвилин
Складові:
стегенце курячий (можна використовувати гомілки, крильця або філе) – 3 шт
олія рослинне (для обсмажування м'яса)
вода – 200 мл
горіхи волоські (без шкаралупи) – 1 склянка
соєвий соус – 50 мл
сіль
перець чорний
зелень
часник – 1 зубчик
Спосіб приготування:
Налити олію в сковороду, нагріти. Стегенця порізати на 2 частини.
Обсмажити в сковороді на гарячій олії до рум'яної скоринки.
Влити воду і соєвий соус. Посолити. Поперчити. Тушкувати 20-30 хвилин на маленькому вогні (до готовності). Кришку трохи відкрити.
Горіхи очистити і дрібно нарізати.
Додати горіхи до м'яса і тушкувати ще хвилин 5.
Додати посічену зелень і подрібнений часник. Дати настоятися 10 хвилин.
Вівсяне печиво з горіхами і родзинками
Час приготування:
1 годину
Складові:
1,5 склянки борошна
1 чайна ложка соди
1 чайна ложка меленої кориці
1 чайна ложка ванілі
0,5 чайної ложки солі
3 склянки вівсянки
1 чашка м'якого вершкового масла
0,7 склянки коричневого цукру
0,5 склянки білого цукру
2 яйця
0,7 склянки родзинок
0,7 склянки подрібнених горіхів
Спосіб приготування:
У тарілці перемішати борошно, соду, корицю і сіль.
Вершкове масло і два види цукру збити міксером або блендером.
Продовжуючи збивати, додайте яйця і ваніль.
З'єднати обидві суміші і добре вимішати, щоб вийшло однорідне тісто.
Додати вівсянку, родзинки і горіхи, знову все перемішати.
Форму для запікання змастити маслом, викласти печиво і запікати в розігрітій духовці близько 10 хвилин.
Охолодити і можна подавати на стіл.
Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, які традиції існують на Яблучний Спас, а також, що не можна робити на Медовий Спас.