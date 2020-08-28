Горіховий або Хлібний Спас: що приготувати на свято. Прості рецепти

Олена Кордунова Свята 19:09, 28.08.2020

У суботу, 29 серпня, православні віруючі відзначають Третій Спас. У цей день церква згадує перенесення Нерукотворного образу Спасителя.

У народі свято також відоме під назвами Хлібний Спас, Горіховий Спас або Спас на полотні. Традиційно на свято прийнято освячувати мед, хліб, горіхи і трави. Також віруючі влаштовують сімейні посиденьки за столом. OBOZREVATEL розповідає про прості рецепти святкових страв, якими можна порадувати рідних і близьких.

Читайте на OBOZREVATEL про традиції, історії, прикмети свята, а також публікує молитви, які варто читати в цей день.

Осінній пиріг з горіхами: легкий рецепт

Пиріг з горіхами: як приготувати
Pixabay

Цей пиріг стане гідною прикрасою святкового столу. Для аромату в начинку пирога можна додати ванільний цукор, мелену корицю або дрібно натерту цедру лимона чи апельсина.

Час приготування:

  • 1 годину

Складові:

  • 500 г листкового дріжджового тіста

  • 0.5 склянки волоських горіхів

  • 2-3 яблука

  • 1 банан

  • Цукрова пудра – для посипання

Для заливки:

  • 2 яйця

  • 0.5 склянки цукру

  • 100 мл вершків

Спосіб приготування:

  1. Листкове тісто розморозити і злегка розкачати на присипаніій борошном поверхні. Викласти в застелену пергаментом форму для випічки і сформувати бортики.

  2. Підсмажені волоські горіхи подрібнити. Очищений банан нарізати кружечками. Яблука помити, видалити шкірку і серцевину. Нарізати тонкими скибочками.

  3. Викласти на тісто яблука, банани і горіхи.

  4. Для заливки перемішати цукор, яйця і вершки, вилити зверху на фрукти.

  5. Надіслати пиріг в розігріту до 180°С духовку і випікати протягом 30-40 хвилин.

  6. Готовий пиріг остудити і посипати просіяного цукровою пудрою.

Стегенця в горіховому соусі

Курка в горіховому соусі: легкий рецепт
Рhotorecept.ru

Час приготування:

  • 45 хвилин

Складові:

  • стегенце курячий (можна використовувати гомілки, крильця або філе) – 3 шт

  • олія рослинне (для обсмажування м'яса)

  • вода – 200 мл

  • горіхи волоські (без шкаралупи) – 1 склянка

  • соєвий соус – 50 мл

  • сіль

  • перець чорний

  • зелень

  • часник – 1 зубчик

Спосіб приготування:

  1. Налити олію в сковороду, нагріти. Стегенця порізати на 2 частини.

  2. Обсмажити в сковороді на гарячій олії до рум'яної скоринки.

  3. Влити воду і соєвий соус. Посолити. Поперчити. Тушкувати 20-30 хвилин на маленькому вогні (до готовності). Кришку трохи відкрити.

  4. Горіхи очистити і дрібно нарізати.

  5. Додати горіхи до м'яса і тушкувати ще хвилин 5.

  6. Додати посічену зелень і подрібнений часник. Дати настоятися 10 хвилин.

Вівсяне печиво з горіхами і родзинками

Вівсяне печиво з горіхами: як приготувати вдома
Pixabay

Час приготування:

  • 1 годину

Складові:

  • 1,5 склянки борошна

  • 1 чайна ложка соди

  • 1 чайна ложка меленої кориці

  • 1 чайна ложка ванілі

  • 0,5 чайної ложки солі

  • 3 склянки вівсянки

  • 1 чашка м'якого вершкового масла

  • 0,7 склянки коричневого цукру

  • 0,5 склянки білого цукру

  • 2 яйця

  • 0,7 склянки родзинок

  • 0,7 склянки подрібнених горіхів

Спосіб приготування:

  • У тарілці перемішати борошно, соду, корицю і сіль.

  • Вершкове масло і два види цукру збити міксером або блендером.

  • Продовжуючи збивати, додайте яйця і ваніль.

  • З'єднати обидві суміші і добре вимішати, щоб вийшло однорідне тісто.

  • Додати вівсянку, родзинки і горіхи, знову все перемішати.

  • Форму для запікання змастити маслом, викласти печиво і запікати в розігрітій духовці близько 10 хвилин.

  • Охолодити і можна подавати на стіл.

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, які традиції існують на Яблучний Спас, а також, що не можна робити на Медовий Спас.

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