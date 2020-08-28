Горіховий або Хлібний Спас: що приготувати на свято. Прості рецепти

Рецепти на Хлібний Спас: що приготувати для сім'ї. Рixabay

У суботу, 29 серпня, православні віруючі відзначають Третій Спас. У цей день церква згадує перенесення Нерукотворного образу Спасителя.

У народі свято також відоме під назвами Хлібний Спас, Горіховий Спас або Спас на полотні. Традиційно на свято прийнято освячувати мед, хліб, горіхи і трави. Також віруючі влаштовують сімейні посиденьки за столом. OBOZREVATEL розповідає про прості рецепти святкових страв, якими можна порадувати рідних і близьких.

Читайте на OBOZREVATEL про традиції, історії, прикмети свята, а також публікує молитви, які варто читати в цей день.

Осінній пиріг з горіхами: легкий рецепт

Пиріг з горіхами: як приготувати Pixabay

Цей пиріг стане гідною прикрасою святкового столу. Для аромату в начинку пирога можна додати ванільний цукор, мелену корицю або дрібно натерту цедру лимона чи апельсина.

Час приготування:

1 годину

Складові:

500 г листкового дріжджового тіста

0.5 склянки волоських горіхів

2-3 яблука

1 банан

Цукрова пудра – для посипання

Для заливки:

2 яйця

0.5 склянки цукру

100 мл вершків

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити і злегка розкачати на присипаніій борошном поверхні. Викласти в застелену пергаментом форму для випічки і сформувати бортики. Підсмажені волоські горіхи подрібнити. Очищений банан нарізати кружечками. Яблука помити, видалити шкірку і серцевину. Нарізати тонкими скибочками. Викласти на тісто яблука, банани і горіхи. Для заливки перемішати цукор, яйця і вершки, вилити зверху на фрукти. Надіслати пиріг в розігріту до 180°С духовку і випікати протягом 30-40 хвилин. Готовий пиріг остудити і посипати просіяного цукровою пудрою.

Стегенця в горіховому соусі

Курка в горіховому соусі: легкий рецепт Рhotorecept.ru

Час приготування:

45 хвилин

Складові:

стегенце курячий (можна використовувати гомілки, крильця або філе) – 3 шт

олія рослинне (для обсмажування м'яса)

вода – 200 мл

горіхи волоські (без шкаралупи) – 1 склянка

соєвий соус – 50 мл

сіль

перець чорний

зелень

часник – 1 зубчик

Спосіб приготування:

Налити олію в сковороду, нагріти. Стегенця порізати на 2 частини. Обсмажити в сковороді на гарячій олії до рум'яної скоринки. Влити воду і соєвий соус. Посолити. Поперчити. Тушкувати 20-30 хвилин на маленькому вогні (до готовності). Кришку трохи відкрити. Горіхи очистити і дрібно нарізати. Додати горіхи до м'яса і тушкувати ще хвилин 5. Додати посічену зелень і подрібнений часник. Дати настоятися 10 хвилин.

Вівсяне печиво з горіхами і родзинками

Вівсяне печиво з горіхами: як приготувати вдома Pixabay

Час приготування:

1 годину

Складові:

1,5 склянки борошна

1 чайна ложка соди

1 чайна ложка меленої кориці

1 чайна ложка ванілі

0,5 чайної ложки солі

3 склянки вівсянки

1 чашка м'якого вершкового масла

0,7 склянки коричневого цукру

0,5 склянки білого цукру

2 яйця

0,7 склянки родзинок

0,7 склянки подрібнених горіхів

Спосіб приготування:

У тарілці перемішати борошно, соду, корицю і сіль.

Вершкове масло і два види цукру збити міксером або блендером.

Продовжуючи збивати, додайте яйця і ваніль.

З'єднати обидві суміші і добре вимішати, щоб вийшло однорідне тісто.

Додати вівсянку, родзинки і горіхи, знову все перемішати.

Форму для запікання змастити маслом, викласти печиво і запікати в розігрітій духовці близько 10 хвилин.

Охолодити і можна подавати на стіл.

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, які традиції існують на Яблучний Спас, а також, що не можна робити на Медовий Спас.

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