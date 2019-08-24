Google присвятив новий дудл Україні: що в ньому

Пошуковик Google присвятив свій дудл 24 серпня головному святу України – Дню Незалежності.
На фото зображено український прапор, а при натисканні на нього користувачі можуть ознайомитися з ключовими запитами до цієї події.
Зокрема, першим, що можна побачити після натискання на дудл – довідка з "Вікіпедії" про те, що День Незалежності – державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР постанови і Акта проголошення незалежності.
Дудл до Дня Незалежності України
Що примітно, компанія Google практично щодня пристосовує дудли подіям, які відзначають у світі. Наприклад, нещодавно, картинку було присвячено 200-річчю від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.
Український прапор з пшеницею
хітфм
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Києві з самого ранку стартували урочисті святкування Дня Незалежності України. Читайте все подробиці про подію за посиланням.
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