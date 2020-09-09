Головосік 2020: коли свято, що можна й не можна робити

У п'ятницю, 11 вересня, православні віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі (в народі – Головосік, Іванів день, Іван Пісний) – велике свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції свята, його історію і прикмети, а також про те, що не можна робити цього дня.

Історія свята

Історія мученицької смерті Іоанна Хрестителя описана в Євангелії від Марка. Так, після Хрещення Сина Божого Ісуса Іоанн Предтеча продовжив своє пророче служіння, викриваючи пороки та гріхи й закликаючи людей до покаяння і спасіння через віру в Христа.

Також він відкрито викривав і царя Ірода, який одружився з дружиною свого брата Іродіадою. За це Іоанна кинули до в'язниці.

На дні народження Ірода донька Іродіади станцювала танець, який дуже сподобався царю. В нагороду Ірод пообіцяв їй все, що вона забажає. Тоді Іродіада запропонувала доньці попросити відрубану голову Іоанна Хрестителя на блюді. Ірод засмутився, але виконав клятву.

Усікновення глави Іоанна Предтечі відзначається 11 вересня Фото: Wikipedia

Традиції на Головосік: що можна робити

Усікновення глави Іоанна Предтечі належить до Великих свят у православ'ї. У храмах ввечері напередодні служиться Всенічна.

Віряни моляться Іоанну Хрестителю за дітей, а також про позбавлення від головного болю.

Це свято в пам'ять про великого пісника Івана завжди є днем суворого посту, не можна їсти не лише м'ясні та молочні продукти, а й рибу.

У народі Головосік завжди вважався одним з найнебезпечніших свят. За повір'ям, той, хто народився в цей день, буде нещасним, а рана, отримана на Усікновення, не заживе.

Головосік є пісним днем Фото: Pixabay

Що не можна робити на Головосік

Їсти м'ясо, молоко, рибу й страви з них.

Їсти круглі фрукти та овочі червоного кольору.

Ставити на стіл щось кругле (блюда, тарілки тощо).

Користуватися ножами та іншими гострими предметами.

Співати й танцювати.

Працювати вдома і на городі.

У день тижня, на який довелося Усікновення, цілий рік не починали ніяких важливих справ.

Жінки побоювалися в цей день братися за рукоділля; також намагалися не розчісувати волосся, щоб "не сіклося".

На Предтечу не рубають капусту, не зрізають мак, не копають картоплю, не рвуть яблука, не беруть до рук косаря, сокири, заступу.

Прикмети на 11 вересня

Грім на Головосік – до теплої весни.

Побачити, як відлітають журавлі, – до ранньої зими.

Побачити гусака, що летить, – до дощу.

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