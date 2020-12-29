Традиції Нового року, які принесуть щастя й успіх у 2021 році

Українські традиції святкування Нового року передавалися з покоління до покоління, зазнаючи значних змін.

Святкові страви і навіть прикрашання ялинки і будинку прийшли до нас із давніх-давен. Які одвічно українські звичаї святкування одного з основних зимових свят поклали початок сучасним традиціям – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Збиратися разом за святковим столом

Однією з основних новорічних традицій в Україні є зустріч Нового року в колі сім'ї за пишним столом. За традицією, потрібно зустрічати свята з тими, з ким збираєтеся провести весь наступній рік. Ми відкриваємо шампанське, даруємо подарунки, запускаємо феєрверки і танцюємо. Так само робили і наші предки.

Збиратися разом за святковим столом – одна з важливих традицій Нового року pexels.com

Однак, закуски і основні блюда на новорічному столі зазнали змін: до салатів і гарнірів національної кухні додалися олів'є, оселедець під шубою і мандарини. Вони прийшли до нас з Радянського союзу. А ось холодець є споконвічно українською стравою, його подавали до столу ще за часів Київської Русі.

Цікаво, що бажання причепуриться до застілля також прийшло до нас із давнини. Так, в минулому українці обов'язково надягали на свято Нового року новий і чистий одяг.

Святкування Нового року pexels.com

Традиція повертати борги і просити вибачення у близьких налаштовує на позитив і обіцяє краще життя в наступаючому році. Так само чинили й наші предки. На їхню думку, такий обряд дозволяв почати рік в мирі та злагоді.

Прикрашати будинок

Рішення прикрашати будинок прийняли наші далекі предки. Що тільки не слугувало прикрасою в стародавні часи: в хід йшли яблука, картопля, яйця і горіхи. Уже пізніше з'явилися скляні кулі та гірлянди. Традиція святково прикрашати свій будинок принесе благополуччя і достаток в сім'ю.

Традиція прикрашати будинок до Нового року теж має свою історію. pexels.com

Наряджати ялинку

Символом свята може служити будь-яке вічнозелене дерево, яке традиційно є символом життя. Існувала думка, що саме хвойні любить сонце – головний бог язичників. Також стародавні люди вважали, що в гілках дерев живуть душі померлих. Духів хотіли задобрити, і тому почали їх прикрашати. А грати, танцювати і співати біля вічнозеленої красуні – традиція, яка прийшла зі слов'янської міфології.

Наряджати ялинку придумали язичники. pexels.com

Дарувати подарунки

На Новий рік неможливо ігнорувати традицію дарувати подарунки. Вона набагато старше, ніж здається на перший погляд, адже бере початок в старих звичаях німецьких і голландських поселенців. Так, важливо вибирати для людини подарунок, який принесе їй успіх в майбутньому році. Католики іменували такі подарунки "strenae" – словом, що позначає богиню удачі.

Дарувати подарунки на Новий рік – одна з найприємніших традицій. pexels.com

OBOZREVATEL раніше повідомляв про сім символів Нового року, без яких не може наступити 2021 рік.