Традиції Нового року, які принесуть щастя й успіх у 2021 році

Українські традиції святкування Нового року передавалися з покоління до покоління, зазнаючи значних змін.

Святкові страви і навіть прикрашання ялинки і будинку прийшли до нас із давніх-давен. Які одвічно українські звичаї святкування одного з основних зимових свят поклали початок сучасним традиціям – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Збиратися разом за святковим столом

Однією з основних новорічних традицій в Україні є зустріч Нового року в колі сім'ї за пишним столом. За традицією, потрібно зустрічати свята з тими, з ким збираєтеся провести весь наступній рік. Ми відкриваємо шампанське, даруємо подарунки, запускаємо феєрверки і танцюємо. Так само робили і наші предки.

Однак, закуски і основні блюда на новорічному столі зазнали змін: до салатів і гарнірів національної кухні додалися олів'є, оселедець під шубою і мандарини. Вони прийшли до нас з Радянського союзу. А ось холодець є споконвічно українською стравою, його подавали до столу ще за часів Київської Русі.

Цікаво, що бажання причепуриться до застілля також прийшло до нас із давнини. Так, в минулому українці обов'язково надягали на свято Нового року новий і чистий одяг.

Традиція повертати борги і просити вибачення у близьких налаштовує на позитив і обіцяє краще життя в наступаючому році. Так само чинили й наші предки. На їхню думку, такий обряд дозволяв почати рік в мирі та злагоді.

Прикрашати будинок

Рішення прикрашати будинок прийняли наші далекі предки. Що тільки не слугувало прикрасою в стародавні часи: в хід йшли яблука, картопля, яйця і горіхи. Уже пізніше з'явилися скляні кулі та гірлянди. Традиція святково прикрашати свій будинок принесе благополуччя і достаток в сім'ю.

Наряджати ялинку

Символом свята може служити будь-яке вічнозелене дерево, яке традиційно є символом життя. Існувала думка, що саме хвойні любить сонце – головний бог язичників. Також стародавні люди вважали, що в гілках дерев живуть душі померлих. Духів хотіли задобрити, і тому почали їх прикрашати. А грати, танцювати і співати біля вічнозеленої красуні – традиція, яка прийшла зі слов'янської міфології.

Дарувати подарунки

На Новий рік неможливо ігнорувати традицію дарувати подарунки. Вона набагато старше, ніж здається на перший погляд, адже бере початок в старих звичаях німецьких і голландських поселенців. Так, важливо вибирати для людини подарунок, який принесе їй успіх в майбутньому році. Католики іменували такі подарунки "strenae" – словом, що позначає богиню удачі.

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