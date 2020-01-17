Голодна Кутя 18 січня: що не можна робити в цей день

18 січня в Україні і в усьому світі відзначають важливе свято. У народі в цей день відзначають Другий святий вечір або Водохресний вечір. Цей день також називають Голодною кутею.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також що не можна робити в цей день

Голодна Кутя 2020

Як і на Хрещення, в цей день святять воду. Весь день православні нічого не їдять, а сідаючи за вечерю п'ють освячену воду, яка вважається святішою ніж на Водохреще. На вечерю подаються пісні страви: смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя та узвар.

У деяких регіонах у цей день господиня або старша дочка бере після вечері в миску кілька ложок борошна і на освяченій воді замішує рідке тісто. Цим тістом малювали хрести на всіх чотирьох стінах будинку, в сінях, коморі, стайні і в інших господарських будівлях – від нечистої сили.

Народні прикмети на 18 січня:

– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хорошого врожаю зернових культур.

– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.

– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

– Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.

– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.

– На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.

– Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.

– Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Що можна робити 18 січня

1. Вірять, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби.

2. Щоб зробити шкіру красивою і ніжною, вмийтеся Водохресним снігом.

3. У Водохресний Святвечір викупайтеся в лазні і будете здорові і красиві.

4. Якщо дівчина вмиється талою водою в Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.

5. Господар будинку перед Святою вечерею повинен на дверях намазати крейдою хрести. Таким чином ви вбережете будинок від нечистої сили.

Що не можна робити 18 січня

Не лайтеся на Святий вечір з родиною і не ображайтеся один на одного, так як пролиті сльози можуть накликати біду на весь рік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно відзначити Водохреща 19 січня і що не можна робити в свято.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!