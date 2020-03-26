Година Землі 2020 в Україні: що це таке і коли потрібно вимкнути світло

Україна 28 березня 2020 року приєднається до міжнародної екологічної акції Година Землі (Earth Hour).

Так, її організатори закликають вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, з 20:30 до 21:30, на символ прихильності до збереження планети.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про цю затію.

Година Землі 2020 Ілюстрація

Що це за акція

Акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), спрямована на те, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

Година Землі проводять щорічно в одну з останніх субот березня, коли потрібно на одну годину вимкнути світло та інші електроприлади.

Година Землі 2020 Ілюстрація

Історія акції

Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) в 2007 році. Тоді 2,2 мільйона домівок та підприємств відключили світло протягом однієї години, щоб продемонструвати свою позицію щодо зміни клімату.

Через рік Година Землі стала глобальним рухом з більш ніж 100 мільйонами людей в 35 країнах.

Потім, в березні 2009 року акція Година Землі стала наймасовішою в історії людства – за оцінками WWF, до неї приєдналося понад мільярд жителів планети. Година Землі 2011 року об'єднала вже близько 2 млрд. Учасників в 135 країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зовсім скоро відбудеться переведення годинників на літній час. Це станеться у ніч з 28 на 29 березня 2020 року рівно о 03:00.

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