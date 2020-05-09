Глафіра Горошниця: що категорично не можна робити в день обезголовленої мучениці
9 травня відзначається народне свято – Глафіра Горошниця. Так, церква цього дня вшановує пам'ять святої мучениці Глафіри Амасійської.
На Глафіру Горошницю здавна прийнято було висаджувати картоплю і горох, – звідси й назва свята. Детальніше про традиції цього дня, його історії та про те, що не можна робити 9 травня, розповідає OBOZREVATEL.
Глафіра Горошниця: історія свята
Свята Глафіра Амасійська була служницею дружини імператора Лікінія і сповідувала християнську віру. За одними відомостями, вона була обезголовлена в 322 році за відмову зректися своєї віри, а за іншими, Лікіній зажадав її гріховною пристрастю, і дівчині довелося бігти з Нікомідії до Амасії.
Згідно з іншою версією, свята Глафіра померла дорогою назад до Нікомідії, викликана Лікінієм назад до себе для покарання.
Глафірин день: традиції
З давніх-давен на Глафіру Горошницю за традицією висаджували картоплю й горох, звідси пішла й назва свята.
Цього дня господині готували гороховий суп або горохову кашу з м'ясною підливою, за повір'ям, такий обід приносив удачу сім'ї.
Крім того, на Глафіру зустрічали ластівок, – щоб швидше настало літо.
Прикмети на Глафіру Горошницю
На Глафіру люди стежили за погодою. Так, якщо день був ясний і було багато роси – чекали багатого врожаю огірків.
Зозуля кує часто й голосно – на гарну погоду. Спів птахів нагадує крик жаби – до швидкого дощу.
Несподіваний сніг 9 травня – до хорошого врожаю гречки й хорошого сінокосу.
Глафіра Горошниця: що не можна робити 9 травня
На Глафіру Горошницю не можна переїдати.
Не можна важко працювати. А все, що робиться, – прополка грядок, прання або прибирання, – має бути в задоволення.
Категорично не можна скупитися, а також відмовляти у відповідь на прохання про допомогу.
За прикметою, не можна сіяти горох, якщо вітер дме з півночі, – інакше урожай буде знищений шкідниками. Посів робили тільки при південному вітрі.
На Глафіру не можна їсти картоплю, інакше в родині можуть виникнути непорозуміння. Картоплю слід обов'язково замінити горохом.
У Глафірин день заборонено ловити ластівок. Той, хто порушить заборону, ризикує потрапити в скрутну ситуацію.
Невістка й свекруха, зять і теща не повинні з'ясовувати стосунки, – інакше після сварки вони можуть назавжди залишитися ворогами.
За повір'ям, 9 травня не можна стригти нігті, щоб не втратити здоров'я і сили.
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