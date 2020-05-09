9 травня відзначається народне свято – Глафіра Горошниця. Так, церква цього дня вшановує пам'ять святої мучениці Глафіри Амасійської.

На Глафіру Горошницю здавна прийнято було висаджувати картоплю і горох, – звідси й назва свята. Детальніше про традиції цього дня, його історії та про те, що не можна робити 9 травня, розповідає OBOZREVATEL.

Глафіра Горошниця: історія свята

Глафіра Горошниця: 9 травня вшановують пам'ять мучениці Глафіри Амасійської Pixabay

Свята Глафіра Амасійська була служницею дружини імператора Лікінія і сповідувала християнську віру. За одними відомостями, вона була обезголовлена в 322 році за відмову зректися своєї віри, а за іншими, Лікіній зажадав її гріховною пристрастю, і дівчині довелося бігти з Нікомідії до Амасії.

Згідно з іншою версією, свята Глафіра померла дорогою назад до Нікомідії, викликана Лікінієм назад до себе для покарання.

Глафірин день: традиції

З давніх-давен на Глафіру Горошницю за традицією висаджували картоплю й горох, звідси пішла й назва свята.

На Глафіру Горошницю прийнято висаджувати горох і готувати страви з нього Pixabay

Цього дня господині готували гороховий суп або горохову кашу з м'ясною підливою, за повір'ям, такий обід приносив удачу сім'ї.

Крім того, на Глафіру зустрічали ластівок, – щоб швидше настало літо.

Прикмети на Глафіру Горошницю

На Глафіру люди стежили за погодою. Так, якщо день був ясний і було багато роси – чекали багатого врожаю огірків.

Зозуля кує часто й голосно – на гарну погоду. Спів птахів нагадує крик жаби – до швидкого дощу.

Несподіваний сніг 9 травня – до хорошого врожаю гречки й хорошого сінокосу.

Глафіра Горошниця: що не можна робити 9 травня

Глафіра Горошниця: що не можна робити Pixabay

На Глафіру Горошницю не можна переїдати.

Не можна важко працювати. А все, що робиться, – прополка грядок, прання або прибирання, – має бути в задоволення.

Категорично не можна скупитися, а також відмовляти у відповідь на прохання про допомогу.

За прикметою, не можна сіяти горох, якщо вітер дме з півночі, – інакше урожай буде знищений шкідниками. Посів робили тільки при південному вітрі.

На Глафіру не можна їсти картоплю, інакше в родині можуть виникнути непорозуміння. Картоплю слід обов'язково замінити горохом.

У Глафірин день заборонено ловити ластівок. Той, хто порушить заборону, ризикує потрапити в скрутну ситуацію.

Невістка й свекруха, зять і теща не повинні з'ясовувати стосунки, – інакше після сварки вони можуть назавжди залишитися ворогами.

За повір'ям, 9 травня не можна стригти нігті, щоб не втратити здоров'я і сили.

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