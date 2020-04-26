Фомаїда Медунка: що не можна робити 26 квітня

Православна церква 26 квітня відзначає день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської, якій прийнято молитися про захист від блудної пристрасті.

У народі ж цей день відомий як Фомаїда Медунка. Так, вважається, що в це свято квітка медунка набуває цілющої сили. Детальніше про свято, його традиції та про те, що не можна робити, розповідає OBOZREVATEL.

У народі вірять, що на Фомаїду медунка набуває цілющої сили Pixabay

Фомаїда Медунка: історія свята

Свята Фомаїда Єгипетська жила в V столітті в Олександрії, в Єгипті. У дитинстві вона виховувалася в любові і вірі в Бога, любила читати Святе Письмо. Коли Фомаїді було 15 років, вона вийшла заміж за рибалку-християнина.

Одного разу свекор спробував схилити до гріха гарну дівчину, але Фомаїда була вірна заповідям Божим. У люті чоловік схопив меча і став погрожувати їй смертю. Але свята непохитно відповідала: "Якщо ти навіть розсічеш мене навпіл, я не відступлю від заповіді Господньої". Розгніваний свекор убив святу мечем і тієї ж миті осліп. Це було 476 року.

Свята мучениця Фомаїда Єгипетська omolitvah.ru

Пізніше мощі мучениці Фомаїди Єгипетської були перенесені в Константинопольський жіночий монастир. Багато вірян отримали зцілення від богопротивних потягів у гробниці мучениці цнотливості.

Традиції на Фомаїду Медунку

На Фомаїду існувала традиція йти до лісу і збирати медунку, з якої заварювали чай і готували салати. Причому робити це мала найдосвідченіша господиня в домі: для цього вона вдягала чоловічий кожух, вивернутий вовною назовні, щоб ведмідь, який, як вважалося, недолюблює жінок, не впізнав її.

У народі вірили, що запашну медунку бджоли облітають за сім верст. Так, за легендою, одного разу Бог велів бджолі дізнатися, які квіти дають найбільше меду.

Фомаїда Медунка: вважається, що медунку бджоли облітають за сім верст Pixabay

Бджола облетіла всю землю, і більше всіх їй припали до душі медунка, дятлина і черемха. Але в страху, що Бог відніме у неї ці квіти, бджола не зізналася в цьому. Однак Бог все одно дізнався, що приховує бджола, розгнівався і заборонив їй збирати мед з трьох цих рослин. Тому бджола, боячись покарання, облітає стороною медунку.

На Фомаїду рвали перші сходи щавлю, з якого робили салат і зелений борщ, до якого, окрім щавлю, клали петрушку, цибулю, картоплю й масло.

26 квітня в народі зазвичай помічали, що починають вилітати джмелі. Крім того, на Фомаїду вшановували зайців, кажучи, що цього дня в них іменини. Також до кінця квітня починає кувати зозуля.

Фомаїда Медунка: традиції свята Pixabay

Фомаїда Медуниця: прикмети на 26 квітня

– Зоряна ніч 26 квітня – до врожайного року.

– Якщо на Фомаїду розпустився дуб – літо обіцяє бути теплим і погожим. Якщо на дубі ще залишилося багато жолудів – урожай буде багатим.

– Гучний і протяжний крик зозулі обіцяє наближення тепла.

– Розпустилися золотисто-жовті первоцвіти – незабаром прийде справжня тепла весна.

Вважається, що на Фомаїду Медунку зайці свчткують свої іменини Pixabay

Що не можна робити на Фомаїду

На Фомаїду Медунку під особливою забороною були зради чоловікові і дружині та інші "плотські утіхи". У народі казали, що цнотлива Фомаїда не пробачить цього.

Молитва святій Фомаїді

О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Фомаїда Медуниця: що не можна робити 26 квітня Pixabay

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