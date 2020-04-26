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26 квітня • оновлено в 07:10
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Фомаїда Медунка: що не можна робити 26 квітня

2.7т
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Православна церква 26 квітня відзначає день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської, якій прийнято молитися про захист від блудної пристрасті.

У народі ж цей день відомий як Фомаїда Медунка. Так, вважається, що в це свято квітка медунка набуває цілющої сили. Детальніше про свято, його традиції та про те, що не можна робити, розповідає OBOZREVATEL.

У народі вірять, що на Фомаїду медунка набуває цілющої сили

У народі вірять, що на Фомаїду медунка набуває цілющої сили

Pixabay

Фомаїда Медунка: історія свята

Свята Фомаїда Єгипетська жила в V столітті в Олександрії, в Єгипті. У дитинстві вона виховувалася в любові і вірі в Бога, любила читати Святе Письмо. Коли Фомаїді було 15 років, вона вийшла заміж за рибалку-християнина.

Одного разу свекор спробував схилити до гріха гарну дівчину, але Фомаїда була вірна заповідям Божим. У люті чоловік схопив меча і став погрожувати їй смертю. Але свята непохитно відповідала: "Якщо ти навіть розсічеш мене навпіл, я не відступлю від заповіді Господньої". Розгніваний свекор убив святу мечем і тієї ж миті осліп. Це було 476 року.

Свята мучениця Фомаїда Єгипетська

Свята мучениця Фомаїда Єгипетська

omolitvah.ru

Пізніше мощі мучениці Фомаїди Єгипетської були перенесені в Константинопольський жіночий монастир. Багато вірян отримали зцілення від богопротивних потягів у гробниці мучениці цнотливості.

Традиції на Фомаїду Медунку

На Фомаїду існувала традиція йти до лісу і збирати медунку, з якої заварювали чай і готували салати. Причому робити це мала найдосвідченіша господиня в домі: для цього вона вдягала чоловічий кожух, вивернутий вовною назовні, щоб ведмідь, який, як вважалося, недолюблює жінок, не впізнав її.

У народі вірили, що запашну медунку бджоли облітають за сім верст. Так, за легендою, одного разу Бог велів бджолі дізнатися, які квіти дають найбільше меду.

Фомаїда Медунка: вважається, що медунку бджоли облітають за сім верст

Фомаїда Медунка: вважається, що медунку бджоли облітають за сім верст

Pixabay

Бджола облетіла всю землю, і більше всіх їй припали до душі медунка, дятлина і черемха. Але в страху, що Бог відніме у неї ці квіти, бджола не зізналася в цьому. Однак Бог все одно дізнався, що приховує бджола, розгнівався і заборонив їй збирати мед з трьох цих рослин. Тому бджола, боячись покарання, облітає стороною медунку.

На Фомаїду рвали перші сходи щавлю, з якого робили салат і зелений борщ, до якого, окрім щавлю, клали петрушку, цибулю, картоплю й масло.

26 квітня в народі зазвичай помічали, що починають вилітати джмелі. Крім того, на Фомаїду вшановували зайців, кажучи, що цього дня в них іменини. Також до кінця квітня починає кувати зозуля.

Фомаїда Медунка: традиції свята

Фомаїда Медунка: традиції свята

Pixabay

Фомаїда Медуниця: прикмети на 26 квітня

– Зоряна ніч 26 квітня – до врожайного року.

– Якщо на Фомаїду розпустився дуб – літо обіцяє бути теплим і погожим. Якщо на дубі ще залишилося багато жолудів – урожай буде багатим.

– Гучний і протяжний крик зозулі обіцяє наближення тепла.

– Розпустилися золотисто-жовті первоцвіти – незабаром прийде справжня тепла весна.

Вважається, що на Фомаїду Медунку зайці свчткують свої іменини

Вважається, що на Фомаїду Медунку зайці свчткують свої іменини

Pixabay

Що не можна робити на Фомаїду

На Фомаїду Медунку під особливою забороною були зради чоловікові і дружині та інші "плотські утіхи". У народі казали, що цнотлива Фомаїда не пробачить цього.

Молитва святій Фомаїді

О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Фомаїда Медуниця: що не можна робити 26 квітня

Фомаїда Медуниця: що не можна робити 26 квітня

Pixabay

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
заборона традиции церква релігія свято
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