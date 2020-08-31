Флор і Лавр: що категорично не можна робити в Кінське свято

В останній день літа віряни вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. Фото: Pixabay / azbyka.ru

У понеділок, 31 серпня, православні вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра, які загинули за християнську віру в II столітті в провінції Іллірік у Римі.

У народі цей день отримав назву Кінське свято, оскільки святі вважаються покровителями цих тварин. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята, а також про те, що не можна робити в цей день.

Історія свята: хто такі Флор і Лавр

Флор і Лавр були рідними братами і з юного віку повірили в Спасителя. Вони були вмілими мулярами, яких одного разу направили на будівництво язичницького храму. Плату за роботу Флор і Лавр роздавали бідним і розповідали їм про Ісуса Христа.

Проповіді супроводжувалися дивами. Так, якось вони зцілили сина язичницького жерця, після чого і він, і його батько звернулися в християнство.

Святі Флор і Лавр вважаються покровителями коней Wikipedia

Коли будівля була готова, брати й інші християни помолились в ньому разом, а потім знищили всіх ідолів. За наказом імператора учасників цих подій було схоплено і спалено, а Флора і Лавра – кинуто до колодязя й засипано землею.

За переказами, після набуття мощей мучеників припинився падіж худоби. Тому в наших предків Флор і Лавр вважалися покровителями коней.

Традиції свята

У Кінське свято, як прозвали в народі цей день, коней намагалися не мучити роботою, давали їм добре відпочити, чистили, мили, заплітали гриви, годували пирогами, пригощали молодим пивом, пестили.

А після обіду на Флора і Лавра тварин приводили до церков, де їх кропили свяченою водою і годували з рук. Також було прийнято пекти печиво з зображенням кінського копита.

Що не можна робити в Кінське свято

ображати коней та інших тварин;

вступати в конфлікти, суперечки, ображатися, з'ясовувати стосунки;

піддаватися ліні.

У Кінське свято коней намагалися не мучити роботою. Pixabay

Прикмети на 31 серпня

Кінь фиркає і ногами перебирає – до поганої погоди.

Товсті корені в полину – майбутній рік буде врожайним.

З Флора і Лавра починаються заморозки.

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