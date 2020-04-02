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2 квітня • оновлено в 08:18
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Єврейська Пасха 2020: як святкувати і що не можна робити в Песах

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Песах, відомий також як єврейська Пасха, – весняне свято в пам'ять про вихід євреїв з Єгипту.

У 2020 році Песах почнеться ввечері 8 квітня і завершиться 16 квітня. Детальніше про свято, його історію, традиції і заборони розповідає OBOZREVATEL.

Песах 2020: традиції свята

Песах 2020: традиції свята

Pixabay

Історія свята Песах

Песах – центральне свято в календарі іудеїв, яке пов'язане з усвідомленням євреїв як народу. Назва свята походить від слова пасах, що на івриті означає "пройшов повз, минув".

Свято присвячене звільненню єврейського народу від 400-річного єгипетського рабства. Господь, щоб звільнити обраний народ, послав на єгиптян десять кар, і лише після десятої фараон відпустив євреїв на свободу.

Напередодні останньої з кар єгипетських – поразки первістків – Бог наказав євреям заколоти ягнят, засмажити їхнє м'ясо, а їхньою кров'ю помітити одвірки. У ніч 14 нісана Бог "пройшов повз" (пасах) домів євреїв і вони були врятовані, в інших же домах загинули всі первістки.

Песах святкується на честь виходу євреїв з Єгипту під проводом пророка Мойсея

Песах святкується на честь виходу євреїв з Єгипту під проводом пророка Мойсея

Pinterest

Свято Песах також пов'язують з сезоном зміни зимових пасовищ на літні, а звичай мазати одвірки кров'ю був магічним ритуалом захисту стад.

Великдень і Песах: чим відрізняються

Незважаючи на схожість назв у Песаха і Пасхи немає нічого спільного. Однак за Новим Заповітом під час святкування Песаха Ісус Христос зібрав своїх учнів на Тайну вечерю, перед зрадою Іуди і загибеллю на хресті.

Також Спаситель ототожнював себе з пасхальним ягням, яке євреї принесли в жертву перед звільненням з Єгипту.

"Таємна вечеря". Фреска Леонардо да Вінчі, 1495-1497

"Таємна вечеря". Фреска Леонардо да Вінчі, 1495-1497

wikipedia.org

Традиції свята Песах

Перший і останній день святкування Песаха – вихідні, а весь тиждень вважається святковим і наполовину робочим. У сучасному Ізраїлі в дні Песаха люди намагаються подорожувати.

Дата Песаха обчислюється за іудейським місячним календарем і припадає на 14 нісана, першого весняного місяця.

У перший вечір Песаха після заходу сонця на вечерю збирається вся родина. Святкова вечеря називається седер, і на неї прийнято подавати особливу їжу в спеціальному блюді.

На Песах євреї їдять прісний хліб мацу, який народ їв після виходу з Єгипту.

На Песах печуть спеціальний хліб, який називається "маца"

На Песах печуть спеціальний хліб, який називається "маца"

Pixabay

Також на столі традиційно присутні гірка зелень – символ гіркоти єгипетського рабства, символ життя – варені яйця, суміш тертих яблук, горіхів та фініків, яка символізує глину, з якою в рабстві працювали євреї.

Також на стіл кладуть шматок смаженої баранини, який не їдять, – він є символом жертвопринесення в Єгипті.

Також на седер готують традиційні для Шабату страви: салати, тушкований батат, курка в медовому соусі, печена риба і т.п.

Таця, на яку прийнято класти страви для седера

Таця, на яку прийнято класти страви для седера

happymigration.com

Під час вечері потрібно випити чотири келихи вина або кошерного виноградного соку – відповідно до числа даних богом обіцянок єврейському народу: "Виведу, врятую, позбавлю і візьму". Далі наливають п'ятий келих – Еліягу (пророка), його не п'ють.

Під час Песаха, як і на Суккот, Шавуот та інші свята, часто можна почути фразу Хаг Самеах, яка означає "Зі святом!". Відповісти можна цією ж фразою.

Песах: що не можна робити

На Песах не можна їсти продукти, які готуються шляхом бродіння: хліб, пиво або інший алкоголь на основі солоду.

Більш того, їх забороняється зберігати в домі, тому перед святом роблять ретельне прибирання, позбавляючись від цих продуктів.

Песах 2020: що не можна робити

Песах 2020: що не можна робити

Pixabay

У перший і останній день Песаха не можна працювати. Інша частина святкового тижня – частково робоча.

Читайте також в OBOZREVATEL: Великдень 2020 в Україні в карантин: які традиції і що тепер суворо заборонено робити.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Великдень свята
Місце
Україна
Теги
заборона великодній стіл Історія Ізраіль традиции церква свято релігія
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