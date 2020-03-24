День Юхима 24 березня: що потрібно зробити і чого не можна

Православні християни 24 березня вшановують пам'ять чудотворця, архієпископа Новгородського, святителя Євфимія, що жив у 15 столітті.

У народі це свято відоме також як День Юхима. З ним здавна було пов'язано багато різних традицій, заборон і прикмет. Детальніше розповість OBOZREVATEL.

День Юхима: як святкувати і що не можна робити Pixabay

День Юхима: історія свята

Архієпископ Євфимій II (в миру Іоанн) жив у 15 столітті, він народився в Новгороді, в родині священика Міхея і Анни. Відомо, що в батьків майбутнього архієпископа довго не було дітей і вони пообіцяли присвятити свою дитину Богові.

У віці 15 років Іоанн прийняв чернечий постриг. У 1429 році він був обраний в архієпископи новгородські.

Євфимій Новгородський. Новгородська ікона XVII століття wikipedia.org

Євфимій II дуже багато зробив для будівництва і відновлення храмів, також він дбав про переписування церковних книг. Святитель прославився своїм доброчесним життям.

Традиції та прикмети у День Юхима

У День Юхима здавна традиційно починали роботи в саду. На Русі вважалося, що саме в День Юхима у березах починається рух соку.

Цього дня також стежили за погодою. Так, іній вночі означав, що вдень буде хороша погода без снігопаду.

Якщо до кінця березня холоди закінчувалися – чекали на тепле літо. Якщо ж у День Юхима на поля набігали миші – це вважалося передвістям поганого врожаю.

День Юхима: як святкувати і що не можна робити Pixabay

Крім того, у День Юхима традиційно чекали на приліт птахів. Кілька прикмет були пов'язані з зозулею. У народі вірили, що при перших звуках голосу зозулі потрібно брякнути грошима, "щоб водилися".

Рання зозуля, до появи перших листків на деревах, віщувала голод. Але водночас казали, що це до невдачі злодіям у домі.

Що не можна робити у День Юхима

У День Юхима категорично не можна лаятися з батьками – це може обернутися тривалим конфліктом, перемир'я після якого настане нескоро і буде проходити дуже важко.

У День Юхима багато прикмет пов'язані з зозулею wikipedia.org

Також, за повір'ями, у День Юхима не можна казати "здрастуйте", оскільки людина, що бажає цим привітанням здоров'я, навпаки, його забирає.

Не можна обзивати жінок "зозулею" – від неї можуть відвернутися діти.

Також заборонено торкатися беріз, щоб не накликати на себе неприємності.

Крім того, День Юхима припадає на період Великого посту, під час якого під забороною їжа тваринного походження, алкоголь, сварки, лихослів'я та плітки.

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