Божевільні витрати зірок-шопоголіків: Депп і прах письменника, Кейдж і баварський замок, Бекхем і сумки

11 листопада відзначається Всесвітній день шопоголіка – день, коли можна купувати все, що заманеться і не чекати за це осуду. Але в світі шоу-бізнесу є зірки, у яких кожен день проходить, немов свято любителя робити покупки!

Періс Хілтон і діаманти, Ніколас Кейдж і комікси, Джонні Депп і прах письменника – OBOZREVATEL розповідає про зірок-шопоголіків.

Відома світська левиця і спадкоємиця готельної імперії "Хілтон" – Періс Хілтон відкриває наш список знаменитих шопоголіків. Так, золота блондинка воліє залишати великі суми в ювелірних магазинах на бульварі Robertson в Лос-Анджелесі. У зірки, якщо вірити західній пресі, накопичилася вже величезна колекція діамантів.

Також "блондинка в шоколаді" полюбляє прикраси для волосся і сумки Chanel – у неї в колекції понад 20 стьоганих сумок бренду. А що приховує її величезна гардеробна, складно собі уявити.

Періс Хілтон

Зірка дитячих і підліткових фільмів Ліндсі Лохан сьогодні потрапляє в пресу зовсім не завдяки своєму акторському таланту. Тем у журналістів тільки дві: чергові скандали за участю актриси і її маніакальна пристрасть до збирання. Так, в 2015 році ЗМІ показали будинок зірки, де кімнати були заставлені коробками з новим взуттям, велика частина з якої навіть жодного разу не надягнена, заставлені вішалками з одягом і ящиками.

Особистий рекорд Лохан – витратити 20 тисяч доларів за 20 хвилин. Пристрасть до шопоголізму проявилася у актриси на початку 2010-х років і багато друзів пояснюють, що ця реакція – відповідь на стрес, в якому останні п'ять років Лохан перебуває безвилазно.

Ліндсі Лохан

Ми б здивувалися, якби ікона стилю і одна з найсексуальніших жінок на планеті, Вікторія Бекхем, не мала б пристрасті до покупок. Працюючи сама дизайнером, ексзірка Spice Girls часто навідується в улюблені магазини, де залишає великі суми. Причому, вибирає Бекхем аж ніяк не мас-маркет, а брендові бутики. Так, Вікторія шаленіє від знаменитих сумок Hermes Birkin. Повідомляється, що в її колекції сотні примірників таких сумочок!

До речі, у Бекхем є і власний рекорд – одного разу мати сімейства і дружина Девіда Бекхема залишила в бутиках 150 тисяч доларів!

Про свій шопоголізм Вікторія раніше говорила наступне:

"Не можу нічого з собою вдіяти: коли я бачу річ, яка мені подобається, я купую її відразу в декількох кольорах. Напевно, я – шопоголік, але я б із задоволенням ходила по магазинах хоч кожен день".

Вікторія Бекхем

Зірка "Піратів Карибського моря" - Джонні Депп, в 2016-2018 роках переживав далеко не найкращі часи свого життя. Перебуваючи в стресі після скандального і хворобливого розриву з Ембер Херд, Депп прикладався до пляшки, часто з'являючись в неадекватному стані і тринькав гроші направо і наліво.

У 2017 році актор подав позов на своїх менеджерів Джоеля і Роба Мандела, звинувативши їх нібито у фінансових махінаціях і крадіжці 25 мільйонів доларів. Все це було спробою врятуватися від банкрутства, яке загрожувало акторові. Однак, у відповідь, менеджери розповіли, скільки всього скупив він та список здивував навіть найвідданіших фанатів зірки.

Так, Депп купив яхту за 18 млн доларів, кілька пляшок вина – 30 тисяч доларів, витратив на музичні інструменти три мільйони і ще три – на право вистрілити прахом письменника Хантера Томпсона з старовинної гармати! Але і це ще не все. За сім мільйонів доларів зірка "Ромовий щоденник" купив... диван з вітальні реаліті-шоу "Сімейка Кардашьян".

Після такого звинувачення в бік менеджерів виявилися безглуздими і конфлікт зам'яли. Але варто визнати – Депп знає толк в розвагах!

Джоні Деп

Було б дивно, якби Сара Джессіка Паркер, яка зіграла чарівну журналістку – шопоголічку в серіалі "Секс у Великому Місті", не любила б ходити по магазинам в реальності. Так і вийшло. Зірка запевняє, що туфлі її цікавлять набагато більше, ніж чоловіки, тому її улюблене хобі – це ходити по бутіках і скуповувати дороге взуття.

"Я міркую так: чому б мені, трудоголіку, що не винагородити себе ще однією парою туфель?" – відзначала Паркер.

Сара Джесіка Паркер

Камерон Діас також належить до числа тих зірок, які люблять знімати стрес за допомогою походу по магазинах. Зірка "Поганий училки" любить ходити по магазинах не заради покупок. Найголовніше для неї – це сам процес вибору і примірки. Саме тому багато придбані речі можуть місяцями стояти в гардеробі нерозпакованими.

Камерон Діас

Після народження дочки Саммер Рейн, Агілера дуже змінилася. Співачка довгий час відмовлялася худнути, заявляючи, що її й так все влаштовує. Незважаючи на щільний графік концертів, зірка робила наголос на годуванні грудьми дочки і це їй вдалося. Крім того, Агілера весь вільний час проводить з дітьми і гроші витрачає також тільки на них. Однак, тут, за свідченнями ЗМІ, зупину вона не знає.

Наприклад, до народження Саммер в одному з дитячих бутиків були скуплені всі товари для новонароджених дівчаток, а до дня народження сина Крістіна придбала відразу цілу дитячу кімнату, дизайн якої був в магазині!

Крістіна Агілера

Райан Рейнолдс, чоловік зірки серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі, частенько жартує на тему, що "куди б він не пішов в своєму будинку, всюди його зустрічають туфлі". І в кожному жарті, як і в цій, є частка істини. Лайвлі дійсно любить скуповувати брендове взуття, але туфлі вибирає лише однієї марки – Christian Louboutin. Крім того, актриса має більше сотні пар джинсів, причому, як брендових, так і дешевих.

Блейк Лайвлі

У Елтона Джона є більше 10 тисяч пар окулярів в колекції. Знаменитий співак обожнює ходити по магазинах і скуповувати дизайнерський одяг, як і замовляти її індивідуальний пошив, окуляри всіх можливих форм і кольорів, а також інші модні аксесуари.

Елтон Джон

Зірка "Примарного гонщика" Ніколас Кейдж також вступив на слизький шлях шопоголіків. Так, одного разу актор купив замок за 10 млн доларів і комікси за один млн доларів. У 2007 році він придбав замок в Баварії з 28 кімнат, але вже через два роки продав його через фінансові проблеми (чому ми навіть не дивуємося). Крім того, Кейдж зібрав величезну колекцію коміксів, яка сьогодні оцінюється в мільйон доларів, а також одного разу купив череп динозавра, який обійшовся йому в 276 тис доларів.

Замок Ніколаса Кейджа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про 10 головних якостях шопоголіка, за якими можна розпізнати пристрасть до покупок.