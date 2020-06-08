Духів день 2020: як святкувати та що не можна робити після Трійці
У день після Трійці, 8 червня 2020 року, відзначається День Святого Духа, відомий в народі як Духів день.
Це свято на честь Святого Духа у православних завжди випадає на 51-й день після Великодня, тобто на понеділок після Трійці. Про традиції цього дня, прикмети, а також про те, що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.
Духів день: історія свята
Церква встановила свято Святого Духа на протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа та єдиносутність Його з Богом Отцем і Сином Божим.
День Святого Духа було створено "заради величі Пресвятого і Животворного Духа, яко один є (Від) Святої і Живоначальної Трійці".
Традиції на Духів день
Багато традицій Духова дня пов'язані з язичництвом. Так, здавна в народі вірили, що земля і вся зелень цього дня відзначають свої іменини. Також вірили, що земля в Духів день наповнена майбутнім урожаєм, тому турбувати її заборонялося. Не можна було не тільки працювати на землі, а й по дому, як і в будь-яке інше церковне свято.
З Дня Святого Духа починався Русальний тиждень, цього дня намагалися вшанувати всіх духів води, лугів і лісу. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов з життя передчасно, не ставши дорослим.
У цей час прийнято було всіляко задобрювати русалок, щоб вони не заподіяли шкоди: на берегах водойм для них залишали дитячий одяг, їжу, рушники.
Також у Духів День з повагою ставилися до дерев і джерел, люди збирали цілющі трави, освячували воду в колодязях та намагалися "нагодувати" землю, влаштовуючи під вечір своєрідні пікніки в полі.
Що можна робити в Духів день
Рекомендується сходити на службу до церкви;
поставити свічку за упокій душі померлого;
зібрати і засушити трави й квіти: в Духів день, за повір'ям, всі рослини наділені цілющою силою;
принести з церкви гілки берези: з ними, як кажуть, в дім прийде благодать;
від чистого серця обдарувати нужденних.
Ворожіння на Духів день
Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками. Вінки плели, вирушали з ними до найближчої водойми та кидали у воду.
Якщо вінок тонув – до прикростей і хвороб, якщо залишався на поверхні – на щастя й швидке заміжжя.
Що не можна робити в День Святого Духа
Категорично не можна працювати на землі.
За прикметою, як і на Трійцю, не можна прибирати, прати, шити.
За одним з повір'їв, не можна дивитися на своє відображення у воді, щоб не втратити справжнє кохання.
Раніше вірили, що в Духів день не можна бігати, – щоб не втекти від своєї долі.
Не варто йти на кладовище – пом'янути покійних можна в храмі. Для відвідування могил відведена Троїцька поминальна субота – день перед Трійцею.
Не можна відмовляти в гостинності – інакше цілий рік не буде грошей.
Духів день: прикмети на 8 червня
після Духова дня встановлюється справжнє літо;
по погоді на Духів день судять про те, якою вона буде в найближчі 40 днів;
іде дощ – літо й осінь будуть сонячними та теплими.
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