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8 червня • оновлено в 07:10
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Духів день 2020: як святкувати та що не можна робити після Трійці

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У день після Трійці, 8 червня 2020 року, відзначається День Святого Духа, відомий в народі як Духів день.

Це свято на честь Святого Духа у православних завжди випадає на 51-й день після Великодня, тобто на понеділок після Трійці. Про традиції цього дня, прикмети, а також про те, що не можна робити, розповість OBOZREVATEL.

День Святого духа 2020

День Святого духа 2020

Ілюстративне фото / Pinterest

Духів день: історія свята

Церква встановила свято Святого Духа на протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа та єдиносутність Його з Богом Отцем і Сином Божим.

День Святого Духа було створено "заради величі Пресвятого і Животворного Духа, яко один є (Від) Святої і Живоначальної Трійці".

Традиції на Духів день

Багато традицій Духова дня пов'язані з язичництвом. Так, здавна в народі вірили, що земля і вся зелень цього дня відзначають свої іменини. Також вірили, що земля в Духів день наповнена майбутнім урожаєм, тому турбувати її заборонялося. Не можна було не тільки працювати на землі, а й по дому, як і в будь-яке інше церковне свято.

З Дня Святого Духа починався Русальний тиждень, цього дня намагалися вшанувати всіх духів води, лугів і лісу. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов з життя передчасно, не ставши дорослим.

Зіслання Святого Духа на апостолів

Зіслання Святого Духа на апостолів

pravoslavie.ru

У цей час прийнято було всіляко задобрювати русалок, щоб вони не заподіяли шкоди: на берегах водойм для них залишали дитячий одяг, їжу, рушники.

Також у Духів День з повагою ставилися до дерев і джерел, люди збирали цілющі трави, освячували воду в колодязях та намагалися "нагодувати" землю, влаштовуючи під вечір своєрідні пікніки в полі.

Що можна робити в Духів день

  • Рекомендується сходити на службу до церкви;

  • поставити свічку за упокій душі померлого;

  • зібрати і засушити трави й квіти: в Духів день, за повір'ям, всі рослини наділені цілющою силою;

  • принести з церкви гілки берези: з ними, як кажуть, в дім прийде благодать;

  • від чистого серця обдарувати нужденних.

Духів день: традиції

Духів день: традиції

Ілюстративне фото / Pixabay

Ворожіння на Духів день

Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками. Вінки плели, вирушали з ними до найближчої водойми та кидали у воду.

Якщо вінок тонув – до прикростей і хвороб, якщо залишався на поверхні – на щастя й швидке заміжжя.

Що не можна робити в День Святого Духа

  • Категорично не можна працювати на землі.

  • За прикметою, як і на Трійцю, не можна прибирати, прати, шити.

  • За одним з повір'їв, не можна дивитися на своє відображення у воді, щоб не втратити справжнє кохання.

  • Раніше вірили, що в Духів день не можна бігати, – щоб не втекти від своєї долі.

  • Не варто йти на кладовище – пом'янути покійних можна в храмі. Для відвідування могил відведена Троїцька поминальна субота – день перед Трійцею.

  • Не можна відмовляти в гостинності – інакше цілий рік не буде грошей.

Ворожіння на Духів день

Ворожіння на Духів день

24 Канал

Духів день: прикмети на 8 червня

  • після Духова дня встановлюється справжнє літо;

  • по погоді на Духів день судять про те, якою вона буде в найближчі 40 днів;

  • іде дощ – літо й осінь будуть сонячними та теплими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які православні свята відзначаються в червні 2020 року.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято релігія церква традиции заборона
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