|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

1.1тЧитати матеріал російською

4 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день православні християни святкують день Василя Теплого, або, як ще його називають — Василя Сонячного. Крім того, 4 квітня народилися актор Роберт Дауні-молодший, відомий завдяки фільмам "Месники" і "Залізна людина", а також Хіт Леджер, який знявся в таких стрічках, як "Бетмен. Темний лицар" і "Горбата гора". Характерно, що за роль Джокера він отримав премію "Оскар" і став другим актором в історії, який був нагороджений посмертно.

Прикмети 4 квітня радять вставати до сходу сонця, оскільки це може привернути гроші. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

День Василя Теплого

Цей святий закликав людей дотримуватися християнства. Василь був убитий імператором Юліаном за те, що назвав його віровідступником.

У давнину 4 квітня називали днем Василя Сонячного, Василя-соняшника, Василя Теплого, Василя-парника. Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що в ці дні приходило довгоочікуване тепло і встановлювалася хороша погода.

До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

Прикмети 4 квітня

Якщо на небі сині хмари — буде теплий дощ;

Не світить свічка проти сонячного променя;

Від сонця бігати — світла не бачити;

Як сонце встане — так і ранок настане;

Спалахне зоря — вставати пора;

Схід проспати — гроша не бачити.

До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

Народилося 4 квітня

1965 — Роберт Дауні-молодший, американський актор, володар премії BAFTA.

До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

1979 — Хіт Леджер (пом. 2008), австралійський актор.

До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки