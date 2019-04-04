До втрати грошей і поганої погоді: прикмети і свята 4 квітня 2019

4 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день православні християни святкують день Василя Теплого, або, як ще його називають — Василя Сонячного. Крім того, 4 квітня народилися актор Роберт Дауні-молодший, відомий завдяки фільмам "Месники" і "Залізна людина", а також Хіт Леджер, який знявся в таких стрічках, як "Бетмен. Темний лицар" і "Горбата гора". Характерно, що за роль Джокера він отримав премію "Оскар" і став другим актором в історії, який був нагороджений посмертно.

Прикмети 4 квітня радять вставати до сходу сонця, оскільки це може привернути гроші. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День Василя Теплого

Цей святий закликав людей дотримуватися християнства. Василь був убитий імператором Юліаном за те, що назвав його віровідступником.

У давнину 4 квітня називали днем Василя Сонячного, Василя-соняшника, Василя Теплого, Василя-парника. Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що в ці дні приходило довгоочікуване тепло і встановлювалася хороша погода.

Прикмети 4 квітня

Якщо на небі сині хмари — буде теплий дощ;

Не світить свічка проти сонячного променя;

Від сонця бігати — світла не бачити;

Як сонце встане — так і ранок настане;

Спалахне зоря — вставати пора;

Схід проспати — гроша не бачити.

Народилося 4 квітня

1965 — Роберт Дауні-молодший, американський актор, володар премії BAFTA.

1979 — Хіт Леджер (пом. 2008), австралійський актор.

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