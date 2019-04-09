До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

9 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день французький винахідник Едуар де Мартенвіль зробив перший звукозапис французької народної пісні "Місячне світло", народилися Синтія Ніксон і Крістен Стюарт.
Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.
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День Матрони Соллунської
В народі він відомий як день домогосподарок. Матрона була покровителькою всіх жінок, які займаються домашнім господарством. Вона благословляє і допомагає в справах домогосподаркам і може направити свій гнів на жінок, які нехтують домашніми справами.
Народні прикмети 9 квітня
Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися;
Якщо чайки кричать увечері в день Мотрони Настовніци, то на наступний день буде ясно;
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Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним;
Чайки літають над будинком – чекай сходу льодів найближчим часом.
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Родились 9 квітня
1821 - Шарль-П'єр Бодлер (пом. 1867), французький поет.
1954 - Денніс Куейд, американський кіноактор.
1966 - Синтія Ніксон, американська актриса і театральний режисер.
1990 - Крістен Стюарт, американська актриса.
Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.
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