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До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

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9 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день французький винахідник Едуар де Мартенвіль зробив перший звукозапис французької народної пісні "Місячне світло", народилися Синтія Ніксон і Крістен Стюарт.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

pexels.com

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Вербна неділя-2019: традиції і дата свята

День Матрони Соллунської

В народі він відомий як день домогосподарок. Матрона була покровителькою всіх жінок, які займаються домашнім господарством. Вона благословляє і допомагає в справах домогосподаркам і може направити свій гнів на жінок, які нехтують домашніми справами.

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

Народні прикмети 9 квітня

Не можна було сваритися в цей день, інакше потім не вдасться помиритися;

Якщо чайки кричать увечері в день Мотрони Настовніци, то на наступний день буде ясно;

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

pexels.com

Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним;

Чайки літають над будинком – чекай сходу льодів найближчим часом.

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

pexels.com

Родились 9 квітня

1821 - Шарль-П'єр Бодлер (пом. 1867), французький поет.

1954 - Денніс Куейд, американський кіноактор.

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

1966 - Синтія Ніксон, американська актриса і театральний режисер.

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

1990 - Крістен Стюарт, американська актриса.

До сварок і посухи: прикмети і свята 9 квітня 2019

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

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