До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

3 квітня 2019 року відзначають кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, в сьогодні святкують Всесвітній день вечірки, а також почалася четверта експедиція Христофора Колумба і народилися Олесь Гончар і Едді Мерфі.

Прикмети 3 квітня можуть підказати, якою буде погода влітку. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

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Всесвітній день вечірки

Всесвітній день вечірки не має політичного або релігійного контексту, це свято для всіх людей у світі. Його девіз: "Вечірка - це протилежність війні". Ідея полягає в тому, що створення позитивних подій - ідеальний спосіб зробити світ кращим. Свято було натхненний книгою "Політ: Квантовий фантастичний роман" американського автора Ванни Бонто (Flight: A Quantum Fiction Novel by Vanna Bonta). Роман закінчується початком зворотного відліку масового події, яке об'єднає все людство.

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Прикмети 3 квітня 2019

Гроза – врожайний рік буде;

Рясне сокодвижение в деревах берези – прикмета того, що літо непогожим буде;

Цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше;

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Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління;

Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме;

Жовті промені у сонця, що сходить – погода буде хорошою.

Народилися 3 березня

1918 - Олесь Гончар (пом. 1995), український радянський письменник

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1961 - Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер.

wikipedia.org

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