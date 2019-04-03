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До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

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3 квітня 2019 року відзначають кілька історичних подій і пам'ятних дат. Так, в сьогодні святкують Всесвітній день вечірки, а також почалася четверта експедиція Христофора Колумба і народилися Олесь Гончар і Едді Мерфі.

Прикмети 3 квітня можуть підказати, якою буде погода влітку. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

pexels.com

Всесвітній день вечірки

Всесвітній день вечірки не має політичного або релігійного контексту, це свято для всіх людей у світі. Його девіз: "Вечірка - це протилежність війні". Ідея полягає в тому, що створення позитивних подій - ідеальний спосіб зробити світ кращим. Свято було натхненний книгою "Політ: Квантовий фантастичний роман" американського автора Ванни Бонто (Flight: A Quantum Fiction Novel by Vanna Bonta). Роман закінчується початком зворотного відліку масового події, яке об'єднає все людство.

До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

pexels.com

Прикмети 3 квітня 2019

Гроза – врожайний рік буде;

Рясне сокодвижение в деревах берези – прикмета того, що літо непогожим буде;

Цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше;

До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

pexels.com

Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління;

Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме;

Жовті промені у сонця, що сходить – погода буде хорошою.

Народилися 3 березня

1918 - Олесь Гончар (пом. 1995), український радянський письменник

До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

wikipedia.org

1961 - Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер.

До потепління і гарної погоди: прикмети і свята 3 квітня 2019

wikipedia.org

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